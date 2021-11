Tra le mete da sogno del 2022 c’è anche Procida

Il 2021 volge al termine e così, come da tradizione, i grandi magazine di viaggi stilano le nuove mete da scoprire nell’anno prossimo venturo. Dopo Lonely Planet, che a inizio novembre aveva incoronato Firenze fra le migliori dieci città da visitare, è oggi il turno di National Geographic, i cui consigli accompagnano i turisti di tutto il mondo dal 1888. Presente anche l’Italia con l’isola di Procida, che il prossimo anno sarà Capitale italiana della Cultura.

La lista del 2022 comprende 25 destinazioni, suddivise il cinque categorie differenti, ossia natura, cultura, sostenibilità, avventura e famiglia. Grande attenzione ai parchi nazionali e alla fauna selvatica, alle attività da svolgere all’aperto e alle offerte multigenerazionali. «La pandemia ha cambiato il modo in cui esploriamo il mondo», ha detto alla Cnn George Stone, direttore esecutivo di National Geographic Travel. «Con l’elenco di quest’anno, National Geographic strizza l’occhio a ciò che è diverso, nuovo e stimolante». Ecco che allora trovano spazio la pista ciclabile che costeggia la Senna, in Francia, e il parco nazionale Chimanimani, area verde del Mozambico e simbolo della svolta green del Paese.

Mete culturali, fra le opzioni c’è anche Procida

Per quanto riguarda la cultura, troneggia fra le migliori mete l’italiana Procida. L’isola del Golfo di Napoli, prossima Capitale italiana della Cultura per il 2022, trova spazio assieme a Tin Pan Alley, centro musicale di Londra che può fregiarsi dell’apertura di tre nuovi locali. Presente anche Hokkaido, l’isola più settentrionale del Giappone, nota per le sua bellezze naturali tra cui le cascate e la ricca biodiversità oltre che per l’eredità storica del popolo indigeno Ainu. Spazio poi anche ad Atlanta, in Georgia, e al Monte Jingmai, nello Yunnan cinese.

In termini di sostenibilità, National Geographic ha scelto la città polacca di Lódź, fiorente area urbana e centro di affari e finanza. Qui le vecchie fabbriche di cotone hanno trovato nuova vita come gallerie, musei, sale convegni e centri comunitari, mentre splendidi murales colorano il centro cittadino. In Ecuador, invece, domina lo Yasuni National Park, riserva della biosfera in Amazzonia attualmente minacciata dall’intensivo disboscamento. Completano il quintetto la Valle della Ruhr in Germania, il già citato Parco nazionale Chimanimani in Mozambico e l’area panoramica della National Columbia Gorge, fra Oregon e Washington.

Natura, avventura e famiglia, ecco le altre scelte di National Geographic

Passando alle migliori destinazioni per gli amanti della natura, menzione speciale va alla Namibia e al suo Dito di Caprivi in gran parte compreso nella regione dello Zambesi. Per anni off limits a causa di aspri conflitti, la zona sta tornando a nuova vita grazie ai safari lungo i fiumi che creano un rapporto diretto con la fauna selvatica. L’elenco di National Geographic comprende poi il Lago Baikal in Russia, noto anche come Mare sacro, che costituisce da solo un quarto delle riserve di acqua dolce del pianeta. Agli amanti del verde si consigliano anche il Minnesota settentrionale, la riserva forestale del Belize e lo Stato di Victoria, in Australia.

Chi fa dello spirito di avventura una guida per le vacanze non può non recarsi in Francia, dove la nuova pista ciclabile La Seine à Vélo accompagna per 420 chilometri i turisti da Parigi fino al mare della Normandia lungo il corso del fiume. Per gli escursionisti si consigliano invece i 147 chilometri del sentiero Nepisiguit Mi’gmaq nel New Brunswick, in Canada, mentre tappa obbligata per gli sciatori è l’Arapahoe Basin, resort ad alta quota in Colorado con piste adatte a esperti e principianti.

Infine, spazio anche ai viaggi in famiglia. Le proposte di National Geographic comprendono la costa Sud-occidentale della Turchia, le cui baie possono essere ammirate durante i viaggi organizzati in barca a vela. Altra possibilità è Bonaire, isola nel Sud dei Caraibi oggi sotto la municipalità dei Paesi Bassi. È il posto perfetto per fare snorkeling e immersioni nelle acque incontaminate e ammirare la barriera corallina e i relitti del passato. Completano l’offerta il Danubio, la spagnola Granada e la costa orientale Maryland.