Processo Depp-Heard, arriva il verdetto

Potrebbe arrivare a breve il verdetto sul processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard. La giuria infatti, ieri 31 giugno, non ha raggiunto una decisione unanime sul fatto che l’attore sia stato diffamato dalla sua ex moglie. Heard aveva affermato di aver subito violenze domestiche durante il matrimonio con la star di ‘Pirati dei Caraibi’. I sette giurati – cinque uomini e due donne – hanno iniziato a deliberare venerdì scorso, a conclusione di sei settimane di processi in aula a Fairfax, una piccola città della Virginia vicino a Washington. Ma più di nove ore di discussione non hanno prodotto una decisione e la giuria tornerà a riunirsi la mattina del 1 giugno.

Arriva il verdetto del processo tra Johnny Depp e Amber Heard

Ad attendere il verdetto del processo non sono solo, naturalmente, i due attori Johnny Depp e Amber Heard. Il braccio di ferro tra i due ex coniugi, infatti, è ormai seguito in tutto il mondo. Tant’è, che il giudice che presiede le udienze nella corte di Fairfax County, Penney Azcarate, ha deciso di permettere lo streaming live dei video delle due telecamere presenti in aula.

Secondo i dati del quotidiano statunitense Usa Today, l’ultima testimonianza di Depp è stata seguita da oltre 1 milione e 200 mila spettatori: più del doppio della prima dello scorso aprile. E il presidente della rete Law&Crime, che ha trasmesso tutto in diretta streaming, ha detto che il canale sta registrando numeri da record. Il pubblico medio giornaliero sulla App è 50 volte superiore rispetto a quello abituale che, tradotto in numeri, significa che sul loro canale YouTube ogni giorno si collega circa un milione di spettatori.

In base alle stime che si possono fare sui social network, si direbbe che il popolo del web stia dalla parte di Johnny Depp. Infatti, proprio grazie alla facilità di poter acquisire in diretta immagini del procedimento, alcuni utenti hanno creato meme sono diventati virali sui social. Qui la narrazione prevalente ritrae Amber Heard come una manipolatrice.