La principessa olandese Amalia minacciata dalla mafia: cosa è successo

Quest’anno aveva cominciato l’università ad Amsterdam, facendo la stessa vita di tanti compagni di corso: lezioni, studio da sola o in compagnia, serate universitarie, letto in una residenza universitaria. Ma per Catharina-Amalia, principessa d’Orange erede al trono dei Paesi Bassi, la normalità è durata poco: la giovane ha infatti dovuto lasciare gli alloggi per studenti ad Amsterdam e tornare al palazzo reale all’Aja in quanto minacciata dalla mafia della droga olandese. Lo hanno reso noto i genitori, Guglielmo-Alessandro e Maxima, raccontando che la figlia adesso quasi non esce di casa.

L’allarme è scattato dopo alcune intercettazioni

La 18enne Amalia, tornata a vivere nella residenza di famiglia nel palazzo Huis ten Bosch, esce adesso solo per andare ad Amsterdam, dove sta frequentando il primo anno della facoltà di Politica, Psicologia, Giurisprudenza ed Economia. L’allarme, come spiega la stampa, è scattato dopo che il nome della principessa e quello del primo ministro, Mark Rutte, sono saltati fuori in telefonate intercettate tra figure della malavita, che parlavano di possibili piani per un attacco o un rapimento.

La principessa nel mirino della Mocro-Maffia?

Pare che all’origine dei timori ci sia Ridouan Taghi, 44 anni, sanguinario “padrino” olandese della cosiddetta Mocro-Maffia, attualmente sotto processo ad Amsterdam. “Mocro” è un neologismo coniato alla fine degli Anni Novanta per designare gli immigrati di origine marocchina in Belgio e nei Paesi Bassi. «Sono conseguenze molto difficili per lei. Penso che sia davvero molto coraggiosa. Non ha alcuna vita studentesca, come gli altri ragazzi. Non è bello vedere tuo figlio vivere così», ha dichiarato Máxima Zorreguieta Cerruti d’Orange-Nassau, regina consorte dei Paesi Bassi, in quanto moglie del re Guglielmo Alessandro. Provando poi a sdrammatizzare, ha detto che la figlia Amalia «forse ora può prendere ottimi voti», senza le tante distrazioni della vivace vita notturna di Amsterdam.