Principessa Anna d’Inghilterra oggi: matrimonio, marito, dove vive e che carattere ha?

Figlia della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo di Edimburgo, la principessa Anna è nata il 15 agosto 1950, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha ricevuto l’educazione fra le mura di Buckingham Palace, esprimendo fin da subito però un carattere indomito, indipendente e curioso. Ha dato adito ai primi scandali a partire dagli anni Sessanta, periodo in cui ha conosciuto il suo primo amore, Andrew Parker Bowles, scudiero della regina nonché primo marito di Camilla, oggi moglie del principe Carlo.

Eccellente cavallerizza e promotrice di look informali, la principessa Anna si è poi invaghita del luogotenente Mark Phillips, che l’ha condotta all’altare il 14 novembre 1973. Dal matrimonio con Mark, conclusosi nel 1992, Anna ha avuto due figli, Peter e Zara. Nello stesso anno in cui ha ottenuto il divorzio, la principessa ha sposato Timothy Laurence, comandante della Royal Navy, suo attuale consorte.

Anna si è sempre impegnata nel sociale. È patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli e ama viaggiare in modo schietto e semplice. Quando parte in tour – per esempio nel 2021 ha viaggiato in Australia e Papua Nuova Guinea – sceglie sempre voli commerciali e si fa accompagnare da una sola persona del suo staff. Niente parrucchieri e make up artist, per tenere fede al suo stile. “Down to Earth”, come dicono i suoi connazionali.