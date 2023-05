Anche la principessa Anna attacca re Carlo: «Monarchia snella? Non è una buona idea»

Mancano appena 4 giorni alla cerimonia di incoronazione ma re Carlo III deve continuare a difendersi da critiche e accuse provenienti dalla sua stessa famiglia. Dopo aver incassato le dure parole del secondogenito Harry su presunti accordi coi tabloid che sarebbero stati fatti per favorire Camilla di fronte all’opinione pubblica, oggi Carlo è stato attaccato dalla sorella, la principessa Anna. Questa, in un’intervista alla tv canadese Cbc, attacca: «La monarchia più snella? Non credo sia una buona idea». Quello di snellire la monarchia è un vero e proprio cavallo di battaglia di Carlo, che ha parlato di ridurre i costi e stare più vicino al popolo.

Anna attacca Carlo: «Non è una buona idea»

La principessa Anna è la secondogenita della regina Elisabetta e del marito Filippo. Lei 72 anni, il fratello Carlo 74, tra i due secondo i cultori della Royal Family ci sarebbero stato un rapporto perennemente conflittuale, quasi di rivalità. Oggi alla Cbc, una tv canadese, lei ha dichiarato che «l’idea di una monarchia ristretta è stata proposta in passato, quando c’erano più persone coinvolte. Non mi pare una buona idea. Non so che cosa altro potremmo fare, in questo senso». L’attacco al re prosegue spiegando che «la monarchia» oggi «offre una stabilità per la quale al momento non mi pare di vedere alternative». E per lei nulla cambierà con l’arrivo di Carlo: «Ha avuto molto tempo per prepararsi e dunque non vedo perché dovremmo vedere un’altra persona».

La rivalità tra Anna e Carlo

Gli esperti delle vicende della famiglia reale raccontano che il loro rapporto di quasi coetanei, separati da appena 21 mesi di vita, sia stato di rivalità sin da piccoli. Tanto che c’è chi ipotizza che lei lo bullizzasse. Resta una sorta di competizione riguardante gli impegni pubblici di entrambi, così come due caratteri completamente diversi. Anche nell’approccio alle varie novità. Basti pensare che lei chiede siano legalizzati gli ogm e lui, invece, si impegna per il cibo biologico.