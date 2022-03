William pronto a cambiare la Corona: dopo le critiche arriva la rivoluzione

Il principe William sarebbe pronto a rivoluzionare le abitudini, i rituali e perfino il motto della Corona britannica. Secondo quanto rivelato dai tabloid inglesi, che hanno ribattezzato il processo Cambridge way, il nipote della Regina Elisabetta II vuole modernizzare tutto. Una scelta nata forse già prima del viaggio ai Caraibi, dove si è recato nei giorni scorsi il duca di Cambridge insieme alla moglie Kate Middleton, tornando a casa con una pioggia di critiche addosso.

Il flop ai Caraibi di William e Kate

Il viaggio del principe William e della moglie Kate Middleton non è andato certo come i due speravano. Il royal tour è stato un vero flop a causa delle tante critiche piovute addosso alla Corona da parte dei Paesi del Commonwealth visitati durante il viaggio. In Belize, ad esempio, i due hanno dovuto evitare la visita a una piantagione di cacao a causa di molte proteste dei cittadini della zona. Poi, in Giamaica, il primo ministro Andrew Holness ha praticamente urlato al principe che «è tempo di andare avanti, vogliamo essere un Paese libero e indipendente. La Advocates Networks, una coalizione che si batte per l’uguaglianza, ha annunciato di non voler celebrare il giubileo di Platino perché «il loro stile di vita lussuoso è il risultato del sangue, delle lacrime e del sudore die nostri bisnonni. Infine l’appello alle Bahamas del sacerdote Marcus: «Voglio che la coppia riporti alla Regina che gli ultimi 400 anni non possono essere dimenticati».

Anche Whoopi Goldberg contro la Corona inglese

E contro la Corona inglese si è schierata anche l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg. Durante il programma The View, l’americana ha chiesto alla Royal Family di scusarsi per i legami che ha avuto in passato con la tratta degli schiavi. Un ulteriore smacco per William e Kate, travolti dalle polemiche praticamente in ogni tappa del loro viaggio.

Cambridge way, come William vuole cambiare la Corona

La rivoluzione culturale che vuole mettere in atto William passa da una modernizzazione totale degli schemi. Il principe ha deciso di diminuire il proprio staff, per renderlo meno formale. Poi verranno organizzati anche molti più viaggi brevi e ci sarà maggior confronto con il popolo, rinunciando al motto «never complain, never explain», «mai lamentarsi, mai spiegare». Riusciranno William e Kate a rinnovare l’immagine della Corona britannica?