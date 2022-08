Un principe (quasi) azzurro stasera su Rai1: trama, cast e curiosità

Prosegue l’appuntamento settimanale con il cinema francese su Rai1. Stasera 9 agosto alle 21,25 andrà in onda Un principe (quasi) azzurro, film del 2013 di Philippe Lellouche con la sceneggiatura di Luc Besson. La trama segue le vicende di un importante imprenditore che vive esclusivamente per il proprio lavoro. Dopo aver incontrato una donna, scopre sentimenti per lui ancora sconosciuti. Nel cast Vincent Pérez, Vahina Giocante e Jacques Weber. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un principe (quasi) azzurro, trama e cast del film stasera 9 agosto 2022 su Rai1

Noto a livello internazionale con il titolo di Almost Charming, il film di Lellouche racconta la storia di Jean-Marc (Vincent Pérez), 45enne uomo d’affari che pensa solo alla sua carriera. Il resto è per lui soltanto una perdita di tempo, una distrazione dal mondo del lavoro che cattura ogni sua attenzione. I cambiamenti sono però dietro l’angolo e giungono improvvisi quando si imbatte in Marie (Vahina Giocante), ragazza piena di ideali che si batte sempre per il benessere degli altri. I due non hanno assolutamente nulla in comune, tanto che sembra impossibile che un giorno possano realmente andare d’accordo.

Eppure, incredibilmente, il destino sembra avere un disegno ben preciso per la loro vita. La donna infatti aiuta Jean-Marc ad avvicinarsi al prossimo, infondendo in lui quegli ideali di libertà e giustizia cui ha deciso di dedicare la sua esistenza. Molto presto, da egoista uomo d’affari, l’uomo cambia atteggiamento e attitudine, scoprendo lati della vita che finora non aveva nemmeno considerato. Tutto grazie all’amore di Marie.

Un principe (quasi) azzurro, qualche curiosità sul film stasera 9 agosto 2022 su Rai1

Il film di stasera, dal titolo originale Un prince (presque) charmat, è scritto da Luc Besson, già regista e produttore della saga animata Arthur e il popolo dei Minimei, Lucy e Anna. È anche sceneggiatore della saga Taken con Liam Neeson e di From Paris With Love. Sbarcato in sala nell’aprile 2013, Un principe (quasi) azzurro ha incassato poco più di 1,6 milioni di dollari a livello globale secondo i dati di Box Office Mojo. Sull’aggregatore Rotten Tomatoes ha un indice di gradimento del pubblico del 41 per cento su circa 50 recensioni.