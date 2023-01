Principe Harry, esce oggi Spare: chi è il ghostwriter JR Moehringer

È il giorno del principe Harry. Oggi 10 gennaio, in contemporanea mondiale, sbarca in libreria Spare, l’attesa autobiografia del Duca di Sussex. Edito in Italia da Mondadori con il titolo Spare – Il minore, racconta in più di 500 pagine la sua storia e i rapporti con la corona inglese. I tabloid britannici sono in fermento per alcune rivelazioni scioccanti che coinvolgono il principe ed erede al trono William, sua moglie Kate Middleton, re Carlo III e persino la defunta regina Elisabetta II. Chi si nasconde però dietro le quinte? Ghostwriter del libro è JR Moehringer, già autore di Open assieme all’ex campione di tennis Andre Agassi. Dopo un rapporto difficile con il padre, si è fatto strada nel mondo del giornalismo fino a vincere il Premio Pulitzer nel 2000. La sua storia ha ispirato il film The Tender Bar con Ben Affleck e diretto da George Clooney.

Per la prima volta, il principe Harry racconta la sua storia, e lo fa con implacabile onestà in "Spare. Il minore". Un libro denso di particolari, rivelazioni e riflessioni intime: https://t.co/lABBAyRtoB#SparebyPrinceHarry pic.twitter.com/nWLg94vaEN — Mondadori (@Mondadori) January 10, 2023

Chi è JR Moehringer, ghostwriter di Spare per il Principe Harry

Il rapporto con il padre, il Pulitzer e il libro per Agassi

Classe 1964 e figlio di un dj rock’n’roll, JR Moehringer non ha avuto un’infanzia felice. Il padre lasciò la famiglia quando lui era ancora piccolo, ma non ha mai perso un posto nel suo cuore. «Mi sedevo sulla veranda ogni giorno alla radio», ha dichiarato l’autore a National Public Radio. «Giravo la manopola lentamente per trovare la sua voce». Cresciuto a Long Island, ha trovato però conforto in suo zio Charlie, che assieme alla madre lo ha indirizzato nel suo percorso di crescita. Ha prima frequentato Yale e poi lavorato come assistente presso le maggiori testate statunitensi, dal New York Times al Los Angeles Times. Il suo lavoro ha toccato l’apice nel 2000 con la vittoria del prestigioso Premio Pulitzer per il lungometraggio Crossing Over, ritratto di una comunità dell’Alabama dove vivono molti discendenti di schiavi.

Celebre soprattutto come ghostwriter, prima di aiutare il principe Harry con Spare aveva contribuito ad altri due progetti importanti. Ha collaborato con Phil Knight, co-fondatore di Nike, per l’autobiografia Shoe Dog, edito in Italia come L’arte della vittoria, ma soprattutto con Andre Agassi. Per l’ex numero 1 Atp nel tennis ha infatti scritto Open, autobiografia uscita nel 2009. Per realizzarla si è trasferito persino a Las Vegas, tanto da passare con il campione della racchetta oltre 250 ore assieme. «Sigmund Freud mi è stato di grande aiuto», ha poi detto al Nyt parlando di come è entrato nella psiche del tennista. «Il suo Il disagio della civiltà mi ha fatto concentrare sull’autodistruzione di Agassi, pilastro della sua personalità». Oggi è ghostwriter per Spare, per la cui stesura ha guadagnato 1 milione di dollari.

LEGGI ANCHE: Twitter, leader talebano contro Harry per il libro Spare

The Tender Bar, il film sulla sua vita con Ben Affleck

Oltre a scrivere le memorie delle celebrità, JR Moehringer ha realizzato anche la propria autobiografia, The Tender Bar. Edita in Italia da Piemme con il titolo Il bar delle grandi speranze, ha valicato anche i confini del grande schermo. Nel 2021 George Clooney ha prodotto e diretto il film omonimo con Tye Sheridan (Ready Player One) e Ron Livingston nei panni dell’autore da ragazzo e da adulto e Ben Affleck, interprete di zio Charlie, che ha ricevuto una nomination ai Golden Globes. Nel cast anche Cristopher Lloyd nei panni del nonno di Moehringer e Lily Rabe in quelli della madre Dorothy. Il film è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.