The Me You Can’t See (Il me che non vedi) è il titolo della serie tivù che il principe Harry e Oprah Winfrey hanno creato e co-prodotto per Apple tv e che andrà in onda dal prossimo 21 maggio. I documentari della serie parleranno di problemi di salute mentale e di benessere emotivo, presentando storie di personaggi di alto profilo, come Lady Gaga, l’attrice Glenn Close e alcuni campioni sportivi americani. Winfrey, riferisce il Guardian, ha spiegato che la serie punta a far nascere una conversazione aperta e diffusa sul tema della salute mentale, superando, con saggezza e compassione, la vergogna che circonda questi problemi. «La maggior parte di noi porta una qualche forma di trauma irrisolto, perdita o dolore molto personale», ha detto Harry, il quale in passato ha già parlato pubblicamente dei propri problemi di salute mentale, dove aver affrontato la morte di sua madre, la principessa Diana, quando aveva solo 12 anni. Lo scorso marzo il principe è stato nominato, tra l’altro, chief impact officer di BetterUp, un servizio che fornisce coaching ai dipendenti e assistenza per la salute mentale. La serie tivù con Oprah Winfrey è una delle prime iniziative di Harry da quando lui e la moglie Meghan Markle si sono trasferiti in California, firmando accordi anche per fornire programmi per Netflix e podcast per Spotify.