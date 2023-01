Il principe Harry «rivuole indietro» William e Carlo

Tra il principe Harry e il resto della famiglia reale britannica la distanza sembra ormai impossibile da colmare. Nemmeno il funerale della Regina Elisabetta II ha riavvicinato il duca di Sussex al fratello William e al padre Carlo. Lo conferma lui stesso, in un’intervista rilasciata all’emittente televisiva Itv e che sarà pubblicata domenica sera sulla Cbs ma di cui è stata data un’anticipazione. Due giorni dopo sarà messo in commercio, invece, il libro di memorie dello stesso Harry, dal titolo Spare, attesissimo dai fan della famiglia reale. Intorno alla biografia c’è grande attesa, soprattutto dopo l’uscita su Netflix della docu-serie con protagonisti non soltanto il principe, secondo genito del Re Carlo III, ma anche la moglie Meghan Markle.

Harry: «Non hanno nessuna volontà di riconciliarsi»

«Non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi. Vorrei riavere indietro mio padre. Vorrei riavere indietro mio fratello». Questo il passaggio dell’intervista anticipato dall’emittente televisiva. Harry dice di volere «una famiglia, non un’istituzione», ma sottolinea una distanza che non riesce a essere colmata. Il duca di Sussex rincara la dose: «Si comportano come se fosse meglio indicarci in qualche modo come i cattivi». E ancora: «Ogni singola volta che ho provato a difenderci in privato, ci sono state fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie».

Il libro Spare: Harry attacca William

Ma l’intervista sarà soltanto un modo per aumentare l’interesse intorno all’uscita del libro Spare, ormai prossimo alla pubblicazione. Secondo fonti americane, all’interno della biografia Harry attacca William e Kate, che «subiranno il peso dell’odio». Ma ci sarebbero molti passaggi sul ruolo dello stesso Harry, figlio minore di Carlo e Diana, e attacchi anche alla regina consorte Camilla. Una fonte ha dichiarato al Sunday Times: «In generale, penso che il contenuto sarà peggio di quanto la famiglia reale si aspetti. Tutto è messo a nudo. Re Carlo ne uscirà meglio di quanto fosse prevedibile, ma sarà dura in particolare per William e per Kate Middleton, che riceverà diverse frecciate. La descrizione della lotta tra i fratelli sarà minuziosa. Personalmente, non riesco a immaginare una riconciliazione tra Harry e William dopo l’uscita del libro».