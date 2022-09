Principe George escluso dai compagni di classe, lui: «Attenti, mio padre sarà Re»

Già da questa estate alcuni tabloid britannici avevano riportato che spesso il principe George viene escluso dai compagni di classe a scuola. L’accusa è quella di ricevere dagli insegnanti un trattamento speciale, ma le ritorsioni per il secondo in linea di successione al trono non sarebbero sempre piacevoli. Così, all’ultimo compagnetto irruente, il principino avrebbe risposto per le rime.

Principe George escluso dai compagni: la risposta

Sembra che il principe George venga escluso dai suoi compagni di scuola con l’accusa di ricevere un trattamento speciale da parte degli insegnanti. Inoltre, essendo parte della famiglia reale, ci sono delle attività a cui non può partecipare: spesso le più divertenti, per un bambino.

«Alcuni hanno persino organizzato feste di compleanno e si sono impegnati a non invitarlo», ha raccontato una fonte al settimanale InTouch Weekly. «Lo provocano dicendogli quanto sia stata fantastica la giornata all’escape room, o al parco a tema al quale lui non ha potuto partecipare. È così crudele».

Da settembre il principino di nove anni, insieme alla sorella Charlotte del Galles, ha cominciato a frequentare il prestigioso istituto della Lambrook School, nel Berkshire. E alle prese con un nuovo compagno irruente avrebbe risposto, stavolta, per le rime: «Mio padre sarà re, quindi è meglio se stai attento». A raccontare il divertente aneddoto, Katie Nicholl, firma del Daily Mail, nel suo ultimo libro The New Royals.

Il principino di nove anni consapevole del suo ruolo

Essere il secondo in linea di successione al trono non è cosa da poco. Il principe George sa bene che dopo Re Carlo III e il padre William toccherà a lui prendere lo scettro. «Stanno crescendo i loro figli con la consapevolezza di chi sono e del ruolo che erediteranno, ma al tempo stesso non vogliono appesantirli con il senso del dovere», ha dichiarato l’autrice esperta di reali britannici.

Come riporta invece lo storico britannico Robert Lacey, la Royal family avrebbe iniziato a discutere del futuro che lo attende con il principino a partire dal suo settimo compleanno. E, a quanto pare, George avrebbe già assorbito molto bene il tipo di responsabilità e potere che lo aspetta.