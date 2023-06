Il Principe, su Netflix la serie di Beatrice Borromeo su Vittorio Emanuele di Savoia

Disponibile online il primo trailer de Il Principe, serie in tre episodi in arrivo su Netflix il 4 luglio. In inglese The King who never was, ripercorre la vita di Vittorio Emanuele di Savoia, l’ultimo erede al trono d’Italia. Produttrice e regista è, con la sua Astrea Films fondata nel 2018, Beatrice Borromeo, discendente della famiglia Borromeo e moglie di Pierre Casiraghi, ultimogenito della principessa Carolina di Monaco. «Sono molto emozionata nel poter finalmente condividere il lavoro degli ultimi due anni e mezzo», ha postato la stessa Borromeo sul profilo Instagram di Astrea Films assieme alle prime immagini. Le tre puntate muoveranno dal 18 agosto 1978, con l’omicidio dell’adolescente tedesco Dirk Hamer di cui il principe fu dapprima incolpato e poi assolto. L’obiettivo della serie, come ha sottolineato la stessa Borromeo, sarà quello di fare chiarezza attraverso testimonianze dirette.

Il Principe, le anticipazioni della serie su Vittorio Emanuele in arrivo su Netflix

Frutto di due anni di lavoro, come ha sottolineato la stessa Beatrice Borromeo, la serie Il Principe partirà dal referendum istituzionale del 1946. L’avvento della Repubblica in Italia frantuma immediatamente l’identità di un allora giovane Vittorio Emanuele di Savoia, costretto all’esilio. Il tempo passa quindi rapidamente fino a presentare un protagonista adulto e sposato, padre di un bambino piccolo, che decide di acquistare casa in Corsica, sull’isola di Cavallo. È infatti l’unico punto in cui può vedere, seppur da lontano, quell’Italia tanto cara ma così irraggiungibile. Nel 1978 però alcuni italiani decidono di usare, senza permesso, il suo canotto. Un’azione sconsiderata che darà avvio a una serie di eventi che culmineranno con la morte di Dirk Hamer, studente tedesco che si trovava nelle vicinanze.

La serie Il Principe di Beatrice Borromeo entrerà a fondo nella vita di Vittorio Emanuele, fornendo così un ritratto intimo dell’erede al trono. Troveranno spazio il suo difficile rapporto con i genitori, il suo amore per Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran e diverse vicende controverse che lo hanno visto protagonista. Fra immagini di repertorio, alcune delle quali inedite, e ricostruzioni televisive, ci saranno anche interviste ai protagonisti della storia. Oltre allo stesso principe, parleranno il figlio Emanuele Filiberto, Marina di Savoia e Birgit Hamer, sorella del defunto Dirk. Non mancheranno anche le dichiarazioni dei testimoni che per primi assistettero agli eventi di quella notte del 1978. Un’occasione, come ha sottolineato la stessa Netflix in un comunicato, per sottolineare l’impatto della azioni dei padri sulla vita dei figli.

Non solo Vittorio Emanuele, Borromeo racconterà i reali di Monaco

La serie Il Principe sarò solo il primo progetto televisivo di Beatrice Borromeo. L’ex modella e conduttrice italiana ha infatti annunciato qualche settimana fa un film e serie televisive sui Grimaldi, famiglia reale del Principato da otto secoli. Richiamando da vicino la celebre serie Netflix The Crown, racconterà gli eventi attorno ai reali sin dai primi momenti sul trono alla fine del XIII secolo. Ad affiancarla nella produzione il cognato Dimitri Rassam, marito di Charlotte Casiraghi, oltre che il marito Pierre e tutta Astrea Films. «Racconteremo storie epiche nascoste in antichi documenti e corrispondenze private», ha annunciato la casa di produzione. Le riprese non dovrebbero iniziare prima del 2024 ed è del tutto ignoto il cast.