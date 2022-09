Primo sondaggio dopo le elezioni: Fdi cresce ancora, boom M5S

Il primo sondaggio post elezioni mostra il consenso di Fratelli d’Italia che sale, accanto a quello del Movimento 5 Stelle. Scende, invece, quello di Letta e del Carroccio. Stabile Forza Italia, che resta con un solido 8,1 percento. A dirlo è la ricerca realizzata da Euromedia Research e pubblicata dalla trasmissione televisiva Porta a Porta. Quali sono i risultati nei dettagli?

Sondaggio post elezioni: i risultati

L’indagine evidenzia come il trend di Fratelli d’Italia aumenta di un altro 0,2% di consensi rispetto alla tornata elettorale. Anche il Movimento 5 Stelle non si può lamentare, con un aumento dello 0,8% rispetto al risultato elettorale. Scende, invece, il PD, dopo l’annuncio di Letta di voler lasciare la segreteria del partito. Infatti, il partito scende al 19%, con uno 0,1% che manca all’appello, ma saldo nella seconda posizione del risultato elettorale.

Scende ancora anche il Carroccio, calato ancora di mezzo punto e quasi superato da Forza Italia, in una situazione inalterata rispetto alle elezioni. Sale, invece, Calenda, con il 7,9%, ovvero con uno 0,1% in più. Verdi e Sinistra Italiana scendono ancora, al 3,5 percento, mentre +Europa scende ancora, con uno 0,1% in meno, attestandosi al 2,7% dei consensi. Italexit sarebbe salito, fino ad arrivare al 2,4% dei consensi, se le elezioni non fossero state quattro giorni fa. Invece, Impegno Civico sarebbe sceso ancora, arrivando allo 0,4 percento.

Perché è importante fare una stima post elezioni?

Anche se a prima vista può non sembrare, la stima post elezioni è sempre molto importante. Infatti, i risultati rispetto alle elezioni si prevedono quasi identici, ma si può verificare la tendenza del consenso e, di conseguenza, quanto è destinato a durare. Se gli elettori sono già stanchi di chi hanno votato a pochi giorni dal voto, le stime lo diranno chiaramente e i partiti dovranno tenerne conto. Invece, se il consenso rimane, vuol dire che si può agire politicamente con una certa linea di credito da parte degli elettori.

Naturalmente, questo andamento viene poi verificato nel tempo con successive rilevazioni, che possono anche cambiare la tendenza durante l’esperienza di governo.