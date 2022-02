Primo Reggiani chi è: Lea Un nuovo giorno con Anna Valle, età, fidanzata, figli, Instagram, carriera

Primo Reggiani è un attore romano di 36 anni. In passato ha già recitato in film destinati al grande schermo, ma anche in serie pensate per la televisione. In particolare, è diventato noto grazie a “Grandi domani”, fiction in onda su Italia 1 prodotta da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Nel 2022 torna in tv con “Lea – Un nuovo giorno“, serie di stampo medio che debutta l’8 febbraio 2022. Nel cast ci sono al suo fianco Anna Valle e Giorgio Pasotti. Ecco chi è Primo Reggiani.

Chi è Primo Reggiani: biografia