Il primo Natale stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Su Mediaset, le feste iniziano con una serata all’insegna della comicità. Stasera 21 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda Il primo Natale con Ficarra e Picone (dall’1 gennaio su Netflix con la serie Incastrati). Il duo siciliano è anche impegnato dietro la macchina da presa, mentre il cast vanta la presenza di Massimo Popolizio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il primo Natale, trama e cast del film stasera 21 dicembre 2021 su Canale 5

Sesto film con regia di Ficarra e Picone, Il primo Natale rappresenta il primo lavoro interamente dedicato alle festività del 25 dicembre. La trama ruota attorno a Salvo e Valentino, rispettivamente un ladro miscredente e un sacerdote di Rocca di Mezzo Sicula, piccolo paesino sull’isola che ogni anno organizza il presepe vivente. L’unico personaggio inanimato è Gesù Bambino, al cui posto c’è una statua. Un giorno, Salvo decide di rubarla ma, durante il furto, il sacerdote lo scopre e lo insegue per le strade del borgo.

I due però si ritrovano magicamente catapultati in un deserto. Scopriranno non solo di essere finiti in Palestina, ma di aver fatto un viaggio a ritroso nel tempo di duemila anni, all’epoca della nascita di Cristo. Il loro obiettivo diventa dunque quello di salvaguardare il Natale, così si mettono alla ricerca di Maria e Giuseppe ma si trovano a fare i conti con Erode (Massimo Popolizio). Il sovrano teme la nascita di un nuovo Re dei Re e un veggente gli rivela che solo due viaggiatori provenienti da un luogo lontano potranno indicargli la via per trovarlo.

Il primo Natale, le curiosità sul film di Ficarra e Picone in onda stasera 21 dicembre 2021

Sbarcato in sala il 12 dicembre 2019, Il primo Natale è stato prodotto con un budget di ben 11 milioni di euro. Nel corso delle festività, ne ha totalizzati circa 15 di cui 3 nei primi quattro giorni di programmazione, divenendo il film più remunerativo della coppia di comici. Per quanto riguarda le location, oltre a Roma e Arpino, la troupe ha girato le scene ambientate nell’antichità a Ouarzazate, cittadina del Marocco orientale.

Definito dalla critica come «un kolossal comico» data la portata del budget e degli effetti speciali, Il primo Natale ha coinvolto per la sua produzione diverse figure di spicco della cinematografia italiana. Fra questi merita una menzione speciale Daniele Ciprì che ha lavorato, fra gli altri, con Matteo Rovere per Il primo Re e con Claudio Giovannesi per La paranza dei bambini.