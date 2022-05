Primo Maggio: storia della Festa dei lavoratori e come viene vissuta in Ucraina

Primo Maggio, Festa dei lavoratori. Nessuna manifestazione si è svolta a Kyiv, capitale dell’Ucraina martoriata dall’invasione russa. Tuttavia, come spiega l’Ansa, nemmeno negli anni passati la città o l’intero Paese ha celebrato questa ricorrenza: viene infatti percepita come festività di stampo sovietico e gli ucraini tendono a passarla all’aperto, di solito nei parchi per un pic-nic, senza alcun riferimento al lavoro.

Festa dei lavoratori, il Primo Maggio di Kyiv

Come racconta l’Ansa, anche quest’anno c’è chi non ha voluto rinunciare a una passeggiata, a piedi o in bici, sull’isola di Trukhaniv, che divide il Dnepr nel centro di Kyiv. C’è persino chi ha fatto il bagno, con temperature che non superano i 18 gradi. Tutto questo mentre il ponte sul fiume è presidiato dai soldati. Appena tre sere fa, missili russi hanno colpito il centro della capitale ucraina. E si fa sempre più vicino il 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica sui nazisti e data in cui, secondo gli analisti, la Russia potrebbe annunciare la guerra totale all’Ucraina, cessando di chiamare il conflitto in corso «operazione speciale».

Festa dei Lavoratori, quando è “nato” il Primo Maggio

La Festa dei lavoratori viene celebrata il primo maggio di ogni anno in molti Paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa a otto ore. La data ricorda l’1 maggio del 1886, giorno in cui a Chicago iniziò appunto uno sciopero dei lavoratori: tre giorni dopo il presidio dei lavoratori e degli attivisti anarchici in Haymarket Square degenerò con il lancio di una bomba, scatenando la reazione della polizia: ci furono undici vittime, tra agenti e manifestanti. Il primo giorno di maggio fu poi dichiarato Festa internazionale dei lavoratori nel 1889, a Parigi, durante il congresso che diede vita alla Seconda Internazionale, cioè l’organizzazione che riuniva i partiti socialisti europei fino alla Prima guerra mondiale.

Festa dei lavoratori, in Ucraina non è molto sentita

Curiosamente, nonostante la data del primo maggio sia “nata” negli Stati Uniti, la Festa del lavoro viene celebrata negli Usa il primo lunedì di settembre. Questo perché il Labor Day esisteva già, prima della rivolta di Haymarket: le prime celebrazioni, “importate” dal Canada, si svolsero per la prima volta a New York nel 1882 e la festività fu poi istituzionalizzata dal Congresso nel 1894, su spinta del presidente Grover Cleveland. Per quanto riguarda l’Ucraina, il progressivo distacco dalla Russia (e dal passato sovietico) ha fatto sì che, nonostante il primo maggio sia un giorno festivo, alcune città abbiano vietato le manifestazioni. In altre, dove invece sono tuttora consentite, è successo che il numero di agenti di polizia dispiegati superasse quello dei manifestanti: a Dnipro, nel 2016, furono in 25 a marciare, guardati a vista da 193 poliziotti.