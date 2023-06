Il 1 giugno 1943 nasceva Orietta Berti

Il primo giugno 1943 nasceva Orietta Berti, che oggi taglia dunque l’importante traguardo degli 80 anni. L’inossidabile Usignolo di Cavriago, che nel corso della sua quasi sessantennale carriera ha venduto oltre 16 milioni di dischi in tutto il mondo, spegne quattro volte 20 candeline (per citare il coetaneo Al Bano) mentre sta vivendo una seconda giovinezza tra “feat” di lusso, concerti in serie e partecipazioni televisive: la sua vita artistica non è mai stata così piena come in questi ultimi anni.

Gli esordi e il successo di Fin che la barca va

Se Orietta Galimberti – questo il vero cognome – compie oggi 80 anni, ne sono passati ben 58 dal 1965, quando uscì il suo primo album Orietta Berti canta Suor Sorriso, inciso per la Polydor, contenente cover delle canzoni di Suor Sorriso, nome d’arte della religiosa belga Jeanne-Paule Marie Deckers, che come musicista aveva raggiunto la fama in quel periodo. Spronata dal padre, grande appassionato di musica lirica, Orietta aveva iniziato a cantare da giovanissima e non si è più fermata, evitando così la possibilità di una carriera decisamente meno stimolante: «Volevo fare la maestra d’asilo ma sarei finita sicuramente in una di quelle fabbriche d’abbigliamento», ha raccontato al Corriere della Sera. Tra le protagoniste assolute della musica italiana negli Anni 60 e 70, insieme a Ornella Vanoni, Patty Pravo, Mina, Milva e Iva Zanicchi, nel 1965 vinse Un Disco per l’Estate con Tu sei quello, per poi esordire nel 1966 al Festival di Sanremo con Io ti darò di più. Nel 1970 ecco poi il più grande successo della carriera: Fin che la barca va, singolo da nove milioni di copie.

Dalla musica al cinema, fino alla tv

«Fin che la barca va, lasciala andare, fin che la barca va, tu non remare, fin che la barca va, stai a guardare, quando l’amore viene il campanello suonerà». Cantante certamente non impegnata, ma ascoltatissima all’epoca, Orietta Berti negli anni successivi si cimentò come attrice accanto a mostri sacri come Ugo Tognazzi (ne I nuovi mostri) e Paolo Villaggio (in Quando c’era lui… caro lei!), continuando a incidere album. Negli Anni 90 sbarcò in televisione, diventando ospite fissa di trasmissioni come Acqua calda, Domenica in, Quelli che il calcio, Anima mia.

La rinascita artistica con il tormentone Mille

Dopo un periodo di flessione, qualche anno fa la ritrovata visibilità grazie a Fabio Fazio che l’ha voluta ospite fissa al bancone di Che tempo che fa, dove si fa apprezzare per la sua ironia. Nel 2021 ecco la rinascita artistica, trainata dalla partecipazione dopo 29 anni di assenza al Festival di Sanremo con il brano Quando ti sei innamorato. Ma, soprattutto, dalla tormentone Mille che l’ha resa regina dell’estate due anni fa al fianco di Fedez e Achille Lauro, facendola diventare popolare anche tra i teenager.

Nuove canzoni da incidere, concerti in tutta Italia, la seconda vita in tv tra il tavolo di Che tempo che fa, il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, quello di giudice in The Voice Senior e il viaggio con Mara Maionchi e Sandra Milo per il docu-reality Quelle brave ragazze, L’agenda di Orietta Berti nell’ultimo biennio è stata densa di impegni come non accadeva da decenni. Ma per una buona azione c’è sempre spazio: «In passato mio marito Osvaldo mi donava quadri, vasi, oggettistica per la casa. Quest’anno il regalo lo faccio io. Sto preparando una festa in beneficenza per la gente della mia Romagna», ha detto alla Gazzetta di Reggio.

Tag43 vi dà il buongiorno con Mille, frutto della collaborazione con Fedez e Achille Laura: il tormentone che ha fatto conoscere Orietta Berti alle nuove generazioni.