Com’è andato il primo giorno dei saldi estivi 2022

Il 2 luglio sono iniziati i saldi estivi, i primi dallo scoppio dell’emergenza-Covid senza l’obbligo di mascherina all’interno dei negozi. In termini di shopping, per quanto riguarda le grandi città, a Milano la partenza è stata positiva, in ogni zona della città. A trainare le svendite sono anche i turisti, tornati a popolare la città della moda dopo lo stop dovuto alla pandemia. Stesso discorso per Firenze, nonostante il caldo torrido. Partenza a rilento invece a Bari e a Torino, dove il primo giorno ha fatto registrare un calo dello scontrino medio che si attesta sui 120-150 euro, e del volume delle vendite che è sceso del 5 per cento.

Saldi estivi 2022, cosa e come acquisteranno gli italiani

Secondo un’indagine Codacons, il 69 per cento degli italiani ha già deciso di acquistare, mentre il 24 per cento vaglierà prima la validità delle offerte. I saldi sono attesi soprattutto al Sud, dove parteciperà il 74 per cento della popolazione, contro il 68 per cento del Nord e il 64 per cento. Il 33 per cento ha manifestato l’intenzione di fare acquisti già durante il primo fine settimana. I luoghi dello shopping sono soprattutto quelli fisici, complice l’addio alle restrizioni: il 64 per cento acquisterà almeno un prodotto in un centro commerciale, il 55 per cento in un negozio di prossimità, il 36 per cento in una grande catena. Il 48 per cento si rivolgerà invece a un sito o una app di e-commerce, mentre il 37 per cento acquisterà online direttamente dal produttore. Oggetto del desiderio in particolare le calzature (67 per cento). Seguono maglie, magliette, canottiere e top, poi gonne e pantaloni.

Saldi estivi 2022, Codacons: «Partenza all’insegna dell’incertezza»

Secondo il Codacons, i saldi estivi 2022 sono partiti «all’insegna dell’incertezza». Le vendite durante il periodo di sconti rimarranno al di sotto dei valori pre-Covid, con una spesa media a famiglia che si attesterà attorno ai 165 euro, spiega l’associazione dei consumatori. Le vendite rimarranno però al di sotto dei valori pre-Covid e non saranno sufficienti a recuperare il gap con il passato: nel 2019, secondo le stime degli stessi commercianti, il giro d’affari dei saldi estivi aveva superato i 3,5 miliardi di euro. Quest’anno, invece, per Concommercio dovrebbe attestarsi a 3,1 miliardi: le previsioni parlano di una cifra di 202 euro a famiglia. Più bassa la stima di Federconsumatori: spesa media di 149 euro a famiglia.