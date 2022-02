Atterraggio a impatto zero

Il mondo dell’aviazione sta per cambiare. È pronto a decollare il primo aereo elettrico al mondo. Alice, velivolo dell’azienda israeliana Eviation, è quasi pronto e ha superato anche gli ultimi test negli Stati Uniti, a nord di Seattle. Alimentato a batterie sulla falsariga delle nuove automobili, è in grado di trasportare nove passeggeri per circa un’ora prima di dover atterrare per ricaricarsi.

Air cargo is going #electric! We are proud to share that today we write aviation history with @DHLExpress as they are the first to order 12 #AllElectric Alice eCargo planes. https://t.co/iqU6qIuOii pic.twitter.com/qmaolq3IC3 — Eviation Aircraft (@EviationAero) August 3, 2021

Alice, l’aereo elettrico da quasi 300 miglia orarie

Il primo prototipo dell’aereo elettrico risale al 2019, e negli ultimi giorni è stato sottoposto a diversi test a bassa velocità. Nelle prossime settimane invece si procederà, sempre nei dintorni di Seattle, con altre prove che ne determineranno potenza e sistemi di frenata e anti-slittamento. Attualmente, come riporta la Cnn, i dati tecnici rilevano che Alice può raggiungere le 287 miglia orarie (461 Km/h), velocità di crociera di poco superiore alla metà rispetto a quella dei normali Boeing 737. Al momento ne esistono tre versioni, ognuna con precise caratteristiche. Si va dal “Pendolare” con 9 posti per i passeggeri più i due piloti al “Cargo” con circa 140 metri cubi di spazio. La terza versione si chiama “Executive” ed è stata studiata per il trasporto più comodo e confortevole di sei persone.

Nei prossimi 7-10 anni, l’obiettivo è quello di consentire il viaggio contemporaneo di 40 persone. Secondo l’azienda, la produzione dell’aereo elettrico Alice consente di ridurre del 70 per cento i costi operativi e di manutenzione rispetto ai jet commerciali. Intanto arrivano già i primi ordini. La compagnia di spedizioni internazionali DHL ne ha acquistati 12, da aggiungere entro il 2024 alla sua flotta da 280 aeromobili. «Intendiamo così dare il nostro contributo alla riduzione del carbonio nell’atmosfera», ha detto alla Cnn Mike Parra, Ceo di DHL Express America. Già l’anno prossimo invece dovrebbero entrare in funzione quelli ordinati da CapeAir, compagnia di trasporto aereo regionale fra Boston, Martha’s Vineyard, Nantucket e Hyannis.

L’ostacolo maggiore è rappresentato dall’autonomia delle batterie

«Proprio come per le auto, anche nell’aviazione elettrica il problema maggiore sono le batterie», ha detto alla Cnn Ross Aimer, Ceo di Aero Consulting Experts, industria che opera nel settore aeronautico. Novità interessanti dovrebbero arrivare però nell’arco dei prossimi due o tre anni, quando una nuova tecnologia potrà supportare anche voli di lunga percorrenza. Gli esperti prevedono che Alice e i suoi simili possano diventare molto comuni al pari di qualsiasi altro mezzo di trasporto. «Si tratta di un mezzo green ed economicamente sostenibile», ha detto Omer Bar-Yohay, Ceo di Eviation. «Una volta che l’aereo elettrico prenderà quota, il modo di vivere da pendolari e le nostre vacanze cambieranno. Sarà come un treno ad alta velocità senza binari».

Eviation non è però l’unica compagnia a impegnarsi per la realizzazione di un aereo elettrico. Diverse start-up e società di alto profilo stanno infatti investendo grandi quantità di denaro per non farsi trovare impreparati. La Nasa ha stretto un accordo da 253 milioni di dollari con GE Aviation e magniX per portare tale tecnologia nelle flotte americane entro il 2035. Boeing ha pagato 450 milioni a Wisk Aero, società che lavora su un aereo passeggeri elettrico e autonomo, mentre Airbus ha iniziato i primi studi già nel 2010. I grandi aerei passeggeri a batterie sono però ancora molto lontani. «Bisogna prima fare dei test sul mercato charter», ha concluso Bar-Yohay. «Credo siano necessari altri 10 anni di studio e lavoro».

LEGGI ANCHE: Dalla realtà virtuale agli Nft, le novità hi-tech del 2022