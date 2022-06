Prime Day 2022, le date ufficiali e le offerte disponibili su Amazon

Nuove date da segnare sul calendario. Per il 12 e il 13 luglio prossimi, Amazon ha annunciato ufficialmente il Prime Day 2022, evento che offre a prezzo scontato prodotti del colosso di Jeff Bezos e altre aziende. I migliori marchi di abbigliamento, elettronica, gaming e altre categorie presenteranno offerte imperdibili per i tutti clienti regolarmente iscritti a Prime. Fra le aziende coinvolte figurano come sempre Samsung, LG, Huawei e OnePlus, senza dimenticare Foppapedretti e Vans. Attenzione però, perché le offerte partiranno già la prossima settimana. Martedì 21 giugno avranno inizio diverse iniziative che riguarderanno, tra gli altri, Audible, Amazon Music e Kindle. Ecco dunque l’elenco di date da memorizzare.

Prime Day 2022, tutte le iniziative e le offerte di Amazon

1. Audible, Music Unlimited e Kindle, gli sconti del 21 giugno

Come detto, il Prime Day 2022 avrà inizio già martedì prossimo, il 21 giugno. Gli iscritti al servizio di Amazon potranno sfruttare l’iniziativa Fresh, ottenendo 5 euro di sconto con l’acquisto di cinque prodotti disponibili all’interno di una speciale selezione. L’elenco comprende le categorie più disparate, dalla gastronomia agli snack, passando per l’igiene personale, i prodotti per la casa e gli articoli per i neonati. Attenzione anche alla pagina dedicata ai coupons, che presenterà importanti novità.

Il 21 giugno Audible, piattaforma online per l’ascolto di musica e audiolibri, offrirà un abbonamento semestrale a 2,95 euro al mese con accesso illimitato a migliaia di contenuti anche offline. Allo scadere dell’offerta, il prezzo mensile salirà a 9,99 euro. Una sola prerogativa: per ottenere lo sconto bisognerà essere nuovi utenti o aver cancellato una precedente sottoscrizione da almeno sei mesi. Spazio anche a Kindle, che offrirà tre mesi gratis del suo piano Unlimited con accesso a un milione di ebook da qualsiasi dispositivo mobile.

2. Amazon Gaming, tutti i videogiochi gratuiti fino al 13 luglio

Il Prime Day 2022 non dimenticherà nemmeno gli appassionati di gaming. Il 12 e il 13 luglio Amazon consentirà agli utenti di scaricare gratuitamente una ricca lista di videogiochi tra cui la collection Mass Effect Legendary Edition, i giochi di guida Need for Speed Heat e GRID Legends e i due capitoli di Star Wars Jedi Knight. A partire dal 21 giugno si potranno riscattare anche numerosi titoli indie tra cui, per citarne alcuni, Metal Slug 2, The Metronomicon: Slay the Dance Floor e Rain World. Per scaricare i videogames sarà sufficiente entrare sulla piattaforma Amazon Gaming, inserire le credenziali Prime e cliccare su “Riscatta” accanto al titolo.

3. Dispositivi Amazon, le offerte del Prime Day 2022

I clienti Prime potranno godere di importanti sconti sui prodotti Amazon già prima del Prime Day. L’1 luglio infatti il router eero mesh WiFi sarà disponibile con il 40 per cento di sconto (oggi il costo è di 79,90 euro). L’8 luglio invece arriveranno offerte del 60 per cento su altre categorie selezionate. Spazio infatti agli Echo Dot di terza e quarta generazione e agli Echo Show di quinta generazione. Non mancheranno sconti per i Fire Tv Cube e le videocamere Blink. Il grosso delle offerte però sbarcherà il 12 luglio, quando per 48 ore Amazon offrirà migliaia di prodotti a prezzo ribassato. Dagli smartphone OnePlus e Samsung agli elettrodomestici, passando per gli accessori per la cura personale, ci sarà l’imbarazzo della scelta.