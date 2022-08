Primark apre a Torino e cerca personale: le figure richieste

Primark Torino cerca personale. Per via della nuova apertura annunciata nel capoluogo piemontese, la multinazionale è alla ricerca di diverse figure professionali. Ecco quali sono i ruoli richiesti, le competenze e dove mandare il curriculum.

Primark Torino cerca personale: tutte le offerte

Per la nuova sede di Primark a Torino (ex Le Gru) si cercano addetti:

al magazzino;

alle vendite;

al visual merchandising;

al cash office.

Requisito importante è avere un’esperienza pregressa in uno dei seguenti settori: GDO, Retail, Fashion o servizio clienti. La disponibilità deve essere per tutti i giorni della settimana. Infatti, ci saranno turni da Lunedì a Domenica, con possibilità anche di lavoro a chiamata. Il contratto è part-time, di 18 o di 20 ore.

Per tutti gli altri dettagli su requisiti, stipendi e modalità di assunzione, ci si deve rivolgere al sito ufficiale di Primark. A quanto si apprende, l’azienda tutelerebbe anche con ferie e assicurazione sanitaria a parte i propri dipendenti.

Le selezioni non riguardano solo l’attività di ex Le Gru. Primark ha infatti deciso di investire su Torino anche per una seconda sede, che aprirà nella primavera 2023 al centro commerciale To- Dream che sarà realizzato vicino a corso Romania.

Non è la prima volta che la multinazionale si espande in Italia. Gli investimenti sono su più fronti e città, come dimostra la ricerca di personale per Chieti lo scorso aprile.

Come candidarsi

Per candidarsi, è necessario andare sul sito ufficiale di Primark e scegliere la pagina Lavora in Primark. Si seleziona Torino – Piemonte e si sceglie l’annuncio dedicato. Infine, si invia la lettera di presentazione e si carica il CV direttamente dal sito. In alternativa, si può inviare una candidatura spontanea sempre alla stessa pagina del portale online dedicata alle carriere che, per nuove opportunità, è sempre bene avere sott’occhio.