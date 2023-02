Primarie Pd, Schlein e la variabile Ztl

Alla sinistra-sinistra piace il traffico limitato. È la fotografia che emerge dai congressi Pd. La pasionaria Elly Schlein batte il progressista Stefano Bonaccini proprio nei centri città. È successo a Roma e a Milano. Numeri alla mano, nella provincia milanese Schlein ha superato Bonaccini di una manciata di voti (quattro): 41,3 per cento contro il 41,2. In centro città, però la forbice si è allargata: 43,6 per cento per Schlein contro il 36,9. In totale la deputata dem dunque ha avuto la meglio, seppur di poco. Soprattutto nella famosa e “maledetta” area Ztl. Stesso refrain a Roma, dove Schlein si è imposta con quasi il 45 per cento contro il 38 dell’avversario.

Majorino e il fortino milanese

Dunque la gauche conferma il suo fortino d’elezione nei quartieri di lusso. Ne sa qualcosa Pierfrancesco Majorino, schierato dai dem e dal M5s alle ultime Regionali per espugnare il Pirellone. È finita con Attilio Fontana che ha vinto in carrozza, quasi senza giocare la partita. La parziale consolazione, per l’ormai ex eurodeputato, è quella di aver staccato nettamente l’avversario proprio nel capoluogo: un divario di 9 punti percentuali (46,83 per cento contro il 37,69 per cento). Da segnalare l’eccezione di Sesto San Giovanni, la fu Stalingrado d’Italia guidata dal leghista Roberto Di Stefano, dove Majorino ha superato il governatore di sette punti (48,06 per cento contro il 41).

Affluenza storicamente maggiore nei gazebo del centro

Ma se le elezioni regionali si sono decise lontano dalle aree centrali della metropoli lombarda, per esempio nelle nelle valli, nelle periferie, nella provincia, per le primarie dem potrebbe valere il contrario. E questo perché nella consultazione ai gazebo, l’elettorato Ztl può avere un grande peso, tanto che i pronostici potrebbero essere ribaltati nonostante Bonaccini a livello nazionale sia avanti di 18 punti. «Non è un mistero che la maggiore affluenza alle Primarie si verifichi nei grandi centri urbani, caratterizzati da un elettorato più sensibile a un messaggio radicale, molto attento alle battaglie sui diritti civili, all’impiego dell’asterisco per non svelare il genere», spiega una fonte interna al Pd. Una miniera d’oro per Schlein nella sfida lanciata a Bonaccini, che pure si era presentato al congresso con i galloni di grande favorito. Almeno fino a quando non si è manifestata la variabile Ztl. «La spasmodica attenzione ai temi delle minoranze del Paese portano la sinistra stessa a essere minoranza, perché è una strategia politica che non funziona», è il ragionamento consegnato off the record a Tag43 da ambienti bonacciniani. Minoranza o meno, se ai gazebo si recheranno solo i residenti dei centri città allora Schlein potrebbe avere la meglio. Da tenere d’occhio poi l’affluenza già ai minimi storici alle ultime Regionali. Per le Primarie dem l’asticella della riuscita è posizionata su 1 milione.