Primarie Pd a Roma e Bologna: vincono Gualtieri e Lepore

Roberto Gualtieri e Matteo Lepore sono i candidati del Pd per la corsa a sindaco di Roma e Bologna. Le primarie dem hanno incoronato nella Capitale l’ex ministro dell’Economia del Conte bis, confermando i pronostici. Alle Comunali d’autunno sfiderà il candidato di centrodestra Enrico Michetti (in tandem con Simonetta Matone), la sindaca uscente M5s Virginia Raggi e il leader di Azione Carlo Calenda che si è rifiutato di partecipare alla sfida dei Gazebo.

Primarie Pd: Gualtieri vince a Roma

Gualtieri ha ottenuto il 62 per cento dei consensi. Giovanni Caudo, presidente del Municipio III ed ex assessore della Giunta Marino si è fermato al 15,1 per cento e Imma Battaglia, attivista Lgbt al 7,2 per cento. Seguono Paolo Ciani al 6,3 per cento, Stefano Fassina al 5, Tobia Zevi al 2,8 e Cristina Grancio all’1,1 per cento. Nella Capitale, secondo le stime del Pd, si sono recati 45 mila votanti. È stato così battuto il dato del 2016 quando venne incoronato candidato sindaco Roberto Giachetti quando ai gazebo si presentarono in 42 mila.

Primarie Pd: a Bologna vince Lepore

Anche a Bologna vince il candidato dato per favorito. Matteo Lepore, assessore alla Cultura uscente, 41 anni, batte con il 59,6 per cento la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti (40,1) appoggiata da Matteo Renzi e dai centristi dem di Base riformista. Alta l’affluenza. Tra voto in presenza e online hanno votato 26.369 persone.

«Con questo risultato Bologna si conferma la città più progressista d’Italia con un centrosinistra forte e unito che saprà vincere l’appuntamento di ottobre. Ho lavorato per unire il centrosinistra e ora possiamo dire di avercela fatta. Questa è la vittoria della politica progressista e democratica. Da domani si parte e sarà una bellissima storia. Da scrivere insieme, senza lasciare nessuno indietro», ha commentato il neo candidato sindaco.

Letta: «La scommessa è vinta»

A festeggiare la vittoria dei due candidati il tweet del segretario Enrico Letta. «La prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come pre-Covid. Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di centrosinistra è con noi. Avanti!».