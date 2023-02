Primarie Pd, gli endorsement Vip aumentano l’insofferenza degli elettori

Qual è il segreto del successo di Sanremo, e perché quando finisce ci manca tanto? L’ho chiesto ai miei figli, e mi hanno risposto: per cinque giorni il Festival dà alla gente uno spazio sicuro in cui può discutere e dividersi (su questo o quel cantante, ospite o conduttore), sentendosi al tempo stesso unita dal fatto di guardare la stessa cosa. Mi è sembrata una risposta molto acuta, e siccome gli oracoli vanno scocciati solo per le cose veramente importanti, specie se hanno fra i 15 e i 20 anni, non ho chiesto loro come mai, invece, le Primarie del Pd quest’anno fanno venire il latte alle ginocchia. Anche perché, a ben vedere, la teoria dei miei rampolli sul successo di Sanremo vale anche per la corsa alla segreteria dem: non è avvincente per il popolo di sinistra, perché non c’è (più) un terreno comune che permette di dividersi continuando a sentirsi uniti.

Un po’ di hype solo nel 2012 con Renzi

Forse c’è stato nel 2012, quando le Primarie erano una novità a livello nazionale e, con quel sapore americano che alleggeriva la politica attraverso la non ancora logora formula del talent show, avevano intrigato anche qualcuno che proprio di sinistra non era (gli elettori berlusconiani che Matteo Renzi avrebbe voluto «andare a prendere»), ma voleva partecipare al nuovo gioco. Ma ora non solo il gioco non è più nuovo, ma contravviene alla prima regola di un buon gioco, e cioè durare poco. Sanremo non somministra ogni giorno per mesi agli spettatori il lavorio di selezione dei big, la designazione delle nuove proposte, i patteggiamenti con i discografici e le pretese degli agenti: il sipario vero e proprio si alza solo all’Ariston un martedì di febbraio e sabato notte abbiamo il vincitore.

Il naso di Schlein tra origini ebree ed etrusche

La corsa alla segreteria Pd è partita ai primi di ottobre, all’indomani della sconfitta elettorale, con ai nastri di partenza quattro concorrenti – Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli -, tre dei quali provenienti dall’Emilia-Romagna perché è l’unica regione in cui fra noi di sinistra ci prende ancora sul serio, e uno da Trieste forse perché ormai il Pd è come l’impero austroungarico ai tempi di Svevo, un coacervo di etnie incapaci di stare assieme. La più «nuova» dei quattro candidati, replicando agli hater antisemiti, ha affermato di non essere tecnicamente ebrea in quanto lo è solo suo padre, aggiungendo che il suo naso non è ebraico bensì etrusco (se qualcuno lo avesse detto sul palco di Sanremo sarebbe venuto giù il mondo, altro che bacio Fedez–Rosa Chemical).

Per riemulsionare le anime della sinistra ecco i Vip

Dopo cinque mesi di manfrina, su cui i tiggì ci aggiornano inspiegabilmente giorno per giorno, non solo ne abbiamo le scatole piene, ma le urne ancora più vuote che in settembre, a giudicare dai risultati del voto regionale. Il Pd nel frattempo ha soppiantato l’arma dei carabinieri sul podio degli zimbelli nazionali, e ha scalzato la maionese impazzita nella classifica nelle miscele mal riuscite che butteresti nel bidone. (Per inciso: anche la maionese spesso impazzisce perché la si mescola in troppe direzioni). Per recuperare la maionese impazzita i ricettari consigliano, senza troppa convinzione, di frullarla con altro succo di limone, o altro tuorlo d’uovo. Per riemulsionare le anime della sinistra a pochi giorni dall’appuntamento delle Primarie c’è un rimedio meno costoso, ossia gli interventi social dei Vip di area dem in favore di questo o quel candidato, anche questi puntualmente registrati dai media.

L’insofferenza dell’elettore raggiunge vette himalaiane

La via Emilia che conta (Carlo Lucarelli, il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, il comico Paolo Cevoli) è compatta pro-Bonaccini, lo showbiz romano (Paola Turci, Gabriele Muccino, Claudio Amendola) sponsorizza Schlein. E qui l’insofferenza del potenziale elettore raggiunge vette himalaiane. Perché questi endorsement, legittimi e benintenzionati, per carità, confermano la narrazione ormai consolidata di un partito slegato dalla realtà. Anzi, la peggiorano: il Pd non è più solo arroccato nella Ztl, cioè nei centri storici fighetti delle grandi città, ma si è trincerato nei camerini – non quelli trasversali dell’Ariston, quelli di Che tempo che fa.

Voteremmo più volentieri senza gli endorsement di chef stellati

Più che di elettori e militanti, ha bisogno di una claque, che va stimolata da professionisti dell’intrattenimento, in grado di mascherare la mancanza di magnetismo e di grinta dei loro aspiranti leader. Persone sicuramente preparate, educate e perbene, ma, onestamente, ce li vediamo a tener testa a Giorgia Meloni? O a prendere per il bavero il ministro Matteo Piantedosi, quando dei facinorosi di destra malmenano studenti davanti a un liceo rischiando meno di quel che è capitato a Blanco per aver preso a calci due vasi di fiori? C’è un’altra cosa. Non tutti i supporti Vip sono così utili alla causa. Stimo Stefano Bonaccini, mi rassicura di averlo come presidente di Regione e potrei votarlo alle Primarie pure se tra i suoi fan dichiarati non ci fosse anche uno chef che nel suo ristorante fa pagare 80 euro un piatto di tagliatelle. Anzi, forse lo voterei più volentieri.