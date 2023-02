Primarie Pd, Elly Schlein è la nuova segretaria

Elly Schlein ha battuto Stefano Bonaccini alle Primarie del Pd, ribaltando i pronostici che davano il presidente dell’Emilia-Romagna in vantaggio dopo la vittoria nei circoli. Sarà lei la prima donna a guidare il Pd. Con l’80 per cento delle schede scrutinate la deputata 37enne è davanti con il 53,8 per cento dei voti. «Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione e anche stavolta non ci hanno visti arrivare», ha detto nel primo discorso dopo la vittoria, aggiungendo che queste primarie sono state un «inizio di risposta» al «picco di astensionismo» che si è avuto alle ultime elezioni.

Schlein: «Saremo un problema per il governo Meloni, saremo qui»

Sull’argomento però ha anche detto che il Pd dovrà «avere l’ossessione delle persone che oggi comunque non hanno partecipato», sostenendo che tra chi non ha votato ci siano soprattutto le fasce più povere della popolazione che la politica ha trascurato. «l popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara», ha aggiunto Schlein. «Saremo un problema per il governo Meloni, saremo qui. Oggi c’è stata una altra strage che pesa sulle coscienze di chi pochi giorni fa ha approvato un decreto che impedisce i salvataggi in mare quando occorrerebbero vie legali di ingresso in Europa», ha aggiunto riferendosi al naufragio di migranti in Calabria. E, ancora: «Da domani lavoreremo insieme nell’interesse del Paese. Lavoreremo per l’unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti, per tornare a vincere».

Bonaccini: «Ha prevalso Elly, sono pronto a dare una mano»

Con un breve discorso, Bonaccini ha riconosciuto la sconfitta, scongiurando l’ipotesi di una scissione. «Da domani tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del Pd, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione, dobbiamo dare una mano a Elly. Io l’ho sempre detto: se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano, ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me sono pronto a dare una mano».

Una bella giornata di partecipazione per il Partito Democratico. Ho chiamato Elly e lo ho fatto le mie congratulazioni: gli elettori le hanno democraticamente assegnato la vittoria e adesso si apre una nova stagione per il Pd (1/2) pic.twitter.com/frRRh4JniF — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) February 26, 2023

Affluenza ai gazebo: superata la soglia psicologica di 1 milione di votanti

Scongiurato anche lo spettro dell’astensione. I dati della giornata sono andati fin da subito oltre le aspettative: quasi 600 mila i votanti alle 13. Alla fine sono stati un milione. Una affluenza ai gazebo ben inferiore ai 3,5 milioni del 2007 o dell’1,6 milioni del 2019. Ma si tratta di un risultato comunque insperato alla luce anche della scarsissima affluenza delle ultime Regionali.

Schlein: da OccupyPd alla vicepresidenza dell’Emilia-Romagna fino al Nazareno

Schlein ha 37 anni ed è stata eletta deputata alle elezioni politiche dello scorso settembre. Prima era stata per più di due anni e mezzo la vicepresidente dell’Emilia-Romagna, proprio durante la presidenza di Bonaccini, ed europarlamentare dal 2014 al 2019 (conquistando 53 mila preferenze). Si era fatta conoscere nel partito già nel 2013 guidando il movimento di OccupyPd riuscendo a entrare nella direzione nazionale. Nel 2015 Schlein uscì dal Partito Democratico in polemica con la svolta imposta al partito da Matteo Renzi ed entrò in Possibile, il partito di sinistra fondato da Pippo Civati, da cui però si allontanò progressivamente. Nel 2020 si presentò con la lista Coraggiosa alle Regionali in Emilia-Romagna, ottenendo il 3,77 per cento dei voti. Lei da sola però risultò la candidata col consenso personale più alto, e Bonaccini la scelse come vicepresidente. Alle Politiche dello scorso settembre si è candidata alla Camera come indipendente nelle liste del Pd, in posizione di capolista in un collegio plurinominale in Emilia-Romagna. Una volta eletta si è dimessa da vicepresidente della Regione.