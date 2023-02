Primarie Pd, nei circoli vince Bonaccini con il 52,8: Schlein seconda al 34,8

Va a Stefano Bonaccini il primo round del congresso del Pd. Il governatore dell’Emilia-Romagna ha prevalso nei circoli dem con un consenso pari al 52,8 per cento (79.787 voti), facendo scivolare Elly Schlein al secondo posto con il 34,8 (53.637 voti). La resa dei conti avverrà domenica prossima, 26 febbraio, quando le primarie saranno aperte, oltre che gli iscritti, a tutta la cittadinanza.

Primarie Pd, nei circoli vince Bonaccini

I congressi nei circoli si sono svolti dal 3 al 19 febbraio e hanno visto la partecipazione di 151.530 iscritti in tutte le regioni. Dopo Bonaccini e Schlein Gianni Cuperlo ha ottenuto il 7,96 per cento dei voti mentre Paola De Micheli il 4,29. Osservando i dati diffusi dalla Commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico, si nota che Schlein ha vinto sia a Roma che a Milano. Nella Capitale ha preso poco meno del 44 per cento, contro il circa 37 di Bonaccini (2.194 voti contro 1.854) mentre nel capoluogo meneghino il 43,6 per cento contro il 36,9 di Bonaccini (804 contro 682). Se si considera anche l’hinterland milanese, però, la differenza praticamente sparisce: la giovane è davanti col 41,3 per cento contro il 41,2 dell’avversario.

Chi può votare alle primarie

Quella di domenica sarà dunque una sfida a due, con il governatore emiliano-romagnolo che parte nettamente favorito. Attualmente sono stati attivati poco meno di 5.300 seggi per le primarie in tutta Italia (alle primarie del 2019 furono circa 7 mila). Per votare non serve per forza essere iscritti al Pd: possono esprimere la propria preferenza tutte le persone che «dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori». I cittadini che intendono esprimere il proprio voto dovranno recarsi ai seggi con un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e un contributo di 2 euro per sostenere le spese organizzative (l’obolo non sarà richiesto agli iscritti).

Può partecipare alla votazione chiunque abbia una tessera elettorale (se si riconosce nelle proposte del Pd) o abbia almeno 16 anni, studenti e lavoratori fuori sede e cittadini stranieri di altri paesi dell’Unione europea ma residenti in Italia (o anche di altri Stati ma in possesso di permesso di soggiorno). I malati, i disabili e i residenti all’estero o in « località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto, sulla base di criteri determinati dalla Commissione nazionale per il Congresso», potranno votare online.