Prima della Scala, obbligo del super green pass

Milano è pronta alla Prima della Scala, la numero 70 da quando Victor de Sabata decise che l’inaugurazione della stagione lirica sarebbe avvenuta a Sant’Ambrogio, patrono della città. Quest’anno il debutto della stagione vedrà in scena il Macbeth di Giuseppe Verdi con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Davide Livermore. In piena emergenza Covid per la quarta ondata, l’appuntamento ha un «valore simbolico davvero importante», come ha spiegato Attilio Fontana, governatore della Lombardia.

Debuttano anche i controlli del super green pass

La pandemia, che lo scorso anno ha impedito di realizzare uno spettacolo con il pubblico in sala, non è ancora finita e agli spettatori è richiesto di arrivare per tempo, non tanto per i controlli del super green pass, il certificato rafforzato che permette l’ingresso in teatro solo ai vaccinati, ma perché la platea chiuderà alle 17:30 prima dell’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’incongina delle possibili proteste dei no vax

Ma a preoccupare è soprattutto la possibile protesta fuori dal teatro, sia di militanti antagonistil, storicamente quasi sempre presenti prima dell’evento, sia dei no green pass/no vax, che pur non avendo annunciato nessuna azione in particolare, da settimane occupano il centro città ogni sabato, scatenando tensioni con la polizia e disagi per traffico e passanti con i loro cortei non autorizzati.

I cortei dei sindacati di base dalle 15 in piazza

La zona intorno alla Scala è stata transennata anche se al momento gli unici ad avere annunciato che saranno in piazza a protestare sono i sindacati di base. Gli autonomi dei Cub, infatti, dalle 15 hanno chiamato «alla protesta i cittadini e i lavoratori di tutte le categorie, nel giorno in cui Milano si mette in vetrina e si fa bella». Il prefetto Renato Saccone ha però affermato che per ora non ci sono stati «segnali particolari» di possibili azioni di disturbo in occasione della Prima. Un’altra preoccupazione riguarda anche i tifosi del Liverpool, arrivati in città in occasione della partita di Champions contro il Milan.