Prima della Scala 2022, dove vederla: diretta tv, orario e canale

C’è attesa per la Prima della Scala, il tradizionale spettacolo che apre la stagione del teatro milanese alla presenza delle più alte cariche dello Stato nonché di vip e celebrità. Quest’anno verrà messo in scena il Boris Godunov di Modest Musorgskij, opera basata sull’omonimo dramma di Aleksandr Sergeevič Puškin e sulla Storia dello Stato Russo di Nikolaj Michajlovič Karamzin. Vediamo dove è possibile vederla in tv e a che ora.

Prima della Scala: dove vederla in tv

Come di consueto, la diretta dell’evento sarà appannaggio di Rai Uno. Alle 17:45, Milly Carlucci e Bruno Vespa si collegheranno per commentare a caldo l’arrivo degli ospiti e le sensazioni dei presenti per poi lasciare spazio alla trasmissione dello spettacolo vero e proprio a partire dalle 18. La messa in scena durerà tre ore e avrà i sottotitoli per permettere di capire il capolavoro del musicista russo.

Oltre che su Rai Uno, l’evento sarà trasmesso in diretta anche su Rai Radio Tre, l’emittente radiofonica da sempre dedicata alla cultura dove saranno presenti Gaia Varon e Oreste Bossini, e su RaiPlay, la piattaforma ufficiale dove rimarrà visibile per quindici giorni dopo la Prima. La tv di stato spera così di bissare il successo dello scorso anno, quando erano stati più di 2 milioni i telespettatori sintonizzati per il Macbeth. Grazie all’iniziativa sociale Prima Diffusa, si avvarranno delle riprese in alta definizione diffuse dalla Rai circa 40 sedi del Comune di Milano e il maxischermo collocato al centro dell’ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II dove i cittadini potranno radunarsi per seguire lo spettacolo.

Prima della Scala: gli ospiti attesi

Tra gli ospiti attesi nel capoluogo meneghino, oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che siederà sul posto d’onore, vi sono la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana e diversi ministri tra cui quello alla Cultura Gennaro Sangiuliano.