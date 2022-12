La prima nave ucraina carica di grano è arrivata in Etiopia

La prima nave con 25 mila tonnellate di grano ucraino è arrivata in Etiopia, nell’ambito del programma alimentare umanitario Grain from Ukraine. «Stiamo inviando cibo. Stiamo inviando speranza», ha dichiarato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, confermando quanto scritto su Telegram dal capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak.

On November 15, we launched humanitarian program #GrainFromUkraine to help people who are most vulnerable to acute food crisis. Today, the first vessel arrived to Doraleh Port carrying a humanitarian cargo of 25 thousand tons of wheat for Ethiopia. We ship food. We ship hope. pic.twitter.com/LO8lcp5z7E

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2022