Musorgskij l’irregolare e la storia di Boris Godunov, tra bocciature e revisioni

Scritto nel 1869, respinto dai Teatri Imperiali di Pietroburgo, riscritto e radicalmente modificato nel 1872. Rappresentato per la prima volta nel 1874 (nella seconda versione), bocciato dalla critica e dagli stessi amici dell’autore, ben presto mutilato, con tagli causati dai suoi contenuti storico-politici, sgraditi ai Romanov. Vivente il compositore (cioè fino al 1881), in scena poco più di una ventina di volte. Revisionato a fondo nel 1896 e poi anche nel 1908 da Nikolaj Rimskij-Korsakov e in questa veste, più o meno lontana dalle idee del suo creatore, assurto a mito culturale del Modernismo. Punto di partenza, la prima rappresentazione in Occidente, avvenuta con enorme successo a Parigi in quello stesso 1908. Pochi mesi dopo, il 19 gennaio 1909, il debutto in Italia alla Scala, voluto da Arturo Toscanini ma diretto da Edoardo Vitale, protagonista il celebre basso russo Fëdor Šaliapin. Da quel momento, il “dramma musicale popolare” Boris Godunov, l’unica opera che Modest Musorgskij sia riuscito a completare (anzi, a completare due volte) è entrato di prepotenza nel repertorio internazionale, nonostante le versioni per l’esecuzione siano così numerose che è complicato delinearne il quadro completo, così come è lungo fare l’elenco dei musicisti – grandi e meno grandi – che hanno messo mano alla partitura. Il più grande di tutti risponde al nome di Dimitrij Šostakovič, ma la sua revisione (risalente al 1940) non si rappresenta quasi mai.

Le altre prime del Boris alla Scala

Il Boris è l’opera scelta per l’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala di quest’anno, non senza qualche sussulto polemico. È fra i pochi titoli non italiani ad avere avuto più di una edizione per Sant’Ambrogio: era già andato in scena nella sala del Piermarini il 7 dicembre 1979, con Claudio Abbado sul podio e la regia del russo Jurij Ljubimov, vivacemente contestata dal pubblico, come si legge nelle cronache d’epoca. Quella volta fu proposta – almeno in larga parte – la versione 1872. I giornali la definirono «versione originale», forse per far capire che si era rinunciato alla revisione di Rimskij-Korsakov, ma proprio originale non era. Quella era stata ascoltata alla Scala 23 anni prima, il 30 gennaio 1956, direttore Antonino Votto, protagonista Nicola Rossi Lemeni. Nello spettacolo diretto da Abbado, il quarto atto era stato “arricchito”, inserendovi anche una scena (davanti alla cattedrale di San Basilio) scritta per la prima versione ed eliminata nella seconda. L’edizione critica del Boris 1872 esisteva da quattro anni (era stata pubblicata a Londra nel 1975), ma evidentemente la scena a San Basilio fu aggiunta perché presenta alcuni notevoli passaggi drammaturgico-musicali (segnatamente, l’incontro fra l’Innocente o “folle di dio” e lo zar) a cui non si era voluto rinunciare. Così faceva allora, in ottima e numerosa compagnia, anche Claudio Abbado, che questo “assemblaggio” consegnò pure alle incisioni discografiche.

La ricca messe di revisioni dell’opera

Il fatto è che Musorgskij è stato considerato, finché visse e per lungo tempo dopo la sua morte, sostanzialmente un “dilettante”. Cioè uno da “correggere” perché la sua formazione da autodidatta quasi integrale si rifletteva in un linguaggio musicale decisamente fuori dalle convenzioni. Da qui la ricca messe delle revisioni dell’opera, totali o parziali, prima causa del conseguente affollamento di versioni per la rappresentazione. Del resto, parliamo di un compositore che ha lasciato ben pochi lavori completi, anche nell’ambito strumentale, e pure quelli spesso sottoposti a “manipolazioni”. Il caso più noto è quello del poema sinfonico Una notte sul Monte Calvo, popolare da quando se n’è appropriato il film disneyano Fantasia e dal suo autore pensato un po’ diversamente fin dal titolo, che era La notte di San Giovanni sul Monte Calvo. Ma è singolare anche il fatto che la straordinaria suite pianistica Quadri da un’esposizione (1874) sia molto più eseguita nella versione orchestrale approntata mezzo secolo più tardi da Maurice Ravel. Versione affascinante ma anche fuorviante, come si scopre ascoltando l’originale.

Musorgskij, l’irregolare e l’incompreso

All’epoca del Boris, Musorgskij e il suo futuro principale revisore, Rimskij-Korsakov, erano intimi amici, entrambi appartenenti al cosiddetto Gruppo dei Cinque, come sono stati definiti i musicisti che nel secondo Ottocento propugnavano la via nazionale e popolare della musica russa, contro l’eccesso di occidentalizzazione, incarnata da Cajkovskij. Per molti mesi, fra il 1871 e il 1872, avevano anche abitato insieme. Poi Rimskij se n’era andato, aveva preso moglie ed era entrato nell’establishment della musica russa, ottenendo la cattedra di composizione e orchestrazione al Conservatorio di Pietroburgo. Musorgskij sarebbe sempre rimasto un “irregolare”, che campava facendo l’impiegato in un ministero a Pietroburgo, dopo che la sua famiglia di piccola nobiltà terriera si era trovata drasticamente impoverita dall’abolizione della servitù della gleba, avvenuta nel 1861. Un musicista incompreso di straordinaria energia e originalità creativa, dalle relazioni culturali peraltro significative, destinato a morire ad appena 42 anni, distrutto dall’alcol.

Quest’anno al Piermarini sarà rappresentato l’Ur-Boris del 1869

Quest’anno alla Scala – direttore Riccardo Chailly, in quel 1979 assistente di Abbado – si resterà molto lontani sia dalla versione del 1872 che dalla pur importante revisione di Rimskij-Korsakov: verrà presentata infatti la prima versione, il cosiddetto Ur-Boris, datato 1869. Quindi, non l’opera in un prologo e quattro atti completata nel 1872 e andata in scena nel 1874, ma quella in quattro parti (per un totale di sette scene, o quadri) che fu respinta dai Teatri Imperiali e venne rappresentata per la prima volta in assoluto solo nel febbraio del 1928 a Leningrado, dopo che a Mosca erano stati pubblicati gli autografi di entrambe le versioni. Si tratta di una partitura compiuta e completa secondo quelli che erano allora gli intendimenti di Musorgskij, peraltro superati e talora capovolti nel giro di un anno. Manca un ruolo femminile importante (fu questo il principale motivo della bocciatura da parte della Commissione di lettura dei Teatri Imperiali) e quindi manca il cosiddetto “atto polacco” aggiunto nel 1872, nel quale il personaggio della nobildonna Marina Mnišek, inesistente nella versione 1869, duetta con l’Impostore che dice di essere Dimitrij, il legittimo pretendente al trono, in realtà anni prima trucidato dai sicari di Boris. E poi, dettaglio fondamentale, l’opera si conclude con la morte dello zar Boris, mentre la versione 1872 sposta questo evento al centro dell’atto conclusivo, e affida la chiusa a una “scena rivoluzionaria” di massa. Chi ama questa versione parla di solido blocco drammatico scolpito vigorosamente. Ma c’è chi ha sottolineato la debolezza di una drammaturgia nella quale l’Impostore, figura chiave della vicenda, scappa saltando da una finestra alla fine della seconda parte e non si vede più. Comunque, esperienza di ascolto necessaria e di straordinario interesse, meglio se preceduta da un primo contatto con un paio di notevoli edizioni discografiche disponibili sulle principali piattaforme: quella diretta da Valery Gergiev a fine Anni 90 con i complessi del Kirov e quella di tre anni fa – ottima – con Kent Nagano sul podio dell’orchestra di Göteborg.