Evgeny Prigozhin, il fondatore del gruppo Wagner, non è certo nuovo alle sanzioni occidentali. Dal 2016, quando ne fu colpito la prima volta, le restrizioni si sono fatte via via più serrate, allargandosi anche alle società controllate dal ‘cuoco’ di Putin. Eppure come riporta il Financial Times questo non ha impedito alla famiglia dell’imprenditore, sebbene coinvolta a vario titolo nei suoi affari, di continuare a viaggiare liberamente in Europa fino alla vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina.

La madre di Prigozhin, Violetta, ha impugnato le sanzioni in tribunale: l’Europa ha due mesi per rispondere

Non solo. A inizio 2023, la madre di Pigozhin, la 83enne Violetta Prigozhina, proprietaria per nove anni (dal 2008 al 2017) di una delle società del figlio, la Concord Management and Consulting – ha impugnato in tribunale le sanzione europee dimostrando che al momento in cui le erano state inflitte non aveva più legami economici con l’impero di famiglia. La Corte di Giustizia dell’Unione europea alla fine ha convenuto che le sanzioni a suo carico erano state inizialmente imposte esclusivamente a causa dei suoi legami con l’uomo d’affari. Ora le autorità hanno ancora due mesi per ricorrere contro la decisione del tribunale oppure inserire la madre di Prigozhin negli elenchi delle sanzioni su altre basi. Se ciò non accadesse allora la decisione del tribunale entrerà in vigore e Dasvidania sanzioni.

Le figlie Veronika e Polina hanno partecipato a gare di equitazione in Europa grazie a un cavillo burocratico

Solo quattro giorni prima dell’invasione, Veronika, l’ultimogenita di Prigozhin, ha partecipato a gare di equitazione in Spagna. In totale, dal 2014, secondo la Federazione equestre internazionale (FEI), lei e la sorella maggiore Polina hanno gareggiato centinaia di volte fuori dalla Russia tra Germania, Francia, Portogallo, Italia, Belgio e appunto Spagna. Quando le proprietà di Prigozhin sono state sanzionate nel 2019, i cavalli montati dalle figlie sono stati prontamente registrati a terzi – esattamente come le altre proprietà tra cui il jet privato – presso la Federazione equestre russa. In questo modo Veronica e Polina hanno potuto continuare a esibirsi indisturbate in diversi Paesi europei. Dal canto suo la FEI se ne è lavata le mani spiegando come non sia una sua responsabilità verificare chi siano i reali proprietari dei cavalli.

Prigozhin, un impero costruito su scatole cinesi

In realtà è difficile riuscire a ricostruire tutti i tentacoli dell’impero di Prigozhin. Come sottolinea il Ft, infatti è formato da una fitta rete di società collegate tra loro e più o meno riferibili al gruppo principale Concord. Tutti i membri della famiglia hanno però un ruolo. Polina per esempio aveva una partecipazione nella società Lakhta Plaza, che in seguito è passata al fratello Pavel che Prigozhin, almeno così raccontava sui social, avrebbe mandato a combattere in Siria dove ha ottenuto la croce nera della Wagner. Veronika, che ha appena compiuto 18 anni ed è l’unica del clan non sanzionata, alla fine del 2022 è diventata invece proprietaria della società Red Stars, che gestisce l’omonimo hotel a San Pietroburgo. Violetta è anche fondatrice della galleria d’arte Colors of Life, nel centro della città, comunque legata alle società del figlio. Nel 2021 l’attività era controllata da una piccola società di San Pietroburgo, la Accent (dal fatturato di poco meno di 200 mila dollari) che a sua volta è la società di revisione di conti di quasi tutte le aziende di Prigozhin, comprese le società che fanno parte del gruppo Concord. Inoltre questa piccola azienda ha lavorato con M-Invest e M-Finance, entrambe società soggette a sanzioni statunitensi a causa dei loro legami con la Wagner. La prima per essere una base per il gruppo mercenario in Sudan e la seconda per essere attiva in Repubblica Centrafricana dove, secondo il governo degli Stati Uniti, si è macchiata di «gravi attività criminali, comprese esecuzioni di massa, stupri, rapimenti di minori e abusi». Una cosa è certa. Le sanzioni non sembrano preoccupare minimamente l’imprenditore. A gennaio 2023, dopo aver ammesso per la prima volta di essere il fondatore della Wagner, ha infatti ribadito: «Qualsiasi sanzione e restrizione contro di me, contro la Wagner, così come contro qualsiasi persona giuridica e individuo della Federazione Russa è assolutamente illegale, quindi ci sputo sopra».