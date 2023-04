Prigozhin a sorpresa: «Mosca fermi la guerra»

Decisamente a sorpresa, il fondatore del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin ha pubblicato un testo in cui ha affermato che «l’opzione ideale» sarebbe la cessazione della fase attiva della guerra da parte della Russia, che a questo punto dovrebbe «trincerarsi e stabilirsi saldamente» nei territori occupati.

Cosa ha scritto Prigozhin, leader del Gruppo Wagner

«L’opzione ideale sarebbe annunciare la fine del conflitto, informare tutti che la Russia ha raggiunto i risultati pianificati e, in un certo senso, li abbiamo davvero raggiunti», ha scritto Prigozhin, secondo cui il compito principale della Russia in futuro dovrebbe essere quello di stabilirsi nei territori ucraini occupati. Il fondatore e capo del Gruppo Wagner ha poi definito l’Ucraina «uno Stato completamente orientato al nazionalismo». Per questo, ha aggiunto, la Federazione Russa «non può accettare alcun compromesso», negoziati compresi. Se le forze armate dell’Ucraina non possono essere sconfitte «in una lotta leale», ha scritto, allora la Russia dovrebbe prendersi del tempo per prepararsi a combattere ancora una volta.

Russia, con la leva primaverile arruolati 50 mila coscritti

Prigozhin vorrebbe la fine della guerra o, almeno, della fase attiva del conflitto da parte della Russia. Tutto lascia però pensare che non andrà così. Come ha assicurato Andrei Biryukov, portavoce della direzione principale dell’organizzazione e della mobilitazione presso lo Stato maggiore russo, la campagna di coscrizione primaverile, iniziata il 1 aprile, «sta procedendo come previsto e si concluderà il 15 luglio 2023». A oggi, ha riferito, sono state inviate 52 mila cartoline-precetto e più di 50 mila cittadini si sono già presentati, come obbliga la legge, ai locali commissariati militari per l’arruolamento. Biryukov ha assicurato che non verranno inviate cartoline “in massa”, come molti temono in Russia dopo il varo delle nuove regole per la coscrizione in formato elettronico. È molto probabile, scrive su Twitter l’intelligence del ministero della Difesa britannico, «che la creazione di un sistema elettronico per la convocazione dei militari faccia parte di un approccio a lungo termine per fornire personale, dato che la Russia prevede un lungo conflitto in Ucraina».