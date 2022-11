Prigionieri giustiziati: accuse della Russia all’Ucraina, che si difende

Nel fine settimana il Cremlino ha accusato le forze ucraine di aver giustiziato dieci prigionieri di guerra russi nel villaggio di Makiivka. Mosca, come prova, ha mostrato alcuni video che hanno fatto il giro dei social. In un filmato si vedono alcuni militari che, usciti da un capannone dove si erano nascosti, vengono fatti sdraiare a terra da soldati che danno indicazione in lingua ucraina: il video mostra quindi un uomo vestito con abiti scuri che apre il fuoco. Poi le immagini si fermano bruscamente. Un secondo video, girato presumibilmente con un drone, mostra una serie di corpi apparentemente senza vita, con macchie di sangue.

If Russians had committed this atrocity and documented war crime we’d see headlines in Western Media for a week. pic.twitter.com/Hmm5yZDJEi

Ukrainians from the 80th Airborne Brigade brutally execute Russian prisoners of war.

Mosca ha chiesto «un’indagine internazionale» su quanto accaduto a Makiivka, paesino nella regione orientale di Lugansk, liberato nei giorni scorsi dall’esercito ucraino: «Zelensky e i suoi complici saranno ritenuti responsabili». L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha fatto sapere che sta esaminando i video: «Le accuse di esecuzioni sommarie dovrebbero essere prontamente, pienamente ed efficacemente indagate, e tutti gli autori ritenuti responsabili».

Secondo i media filo-russi, i soldati sarebbero stati uccisi dai militari dell’80esima brigata d’assalto aviotrasportata dell’Ucraina. Per il New York Times è «confermata l’autenticità del video dell’esecuzione di prigionieri di guerra russi da parte delle forze armate ucraine». I soldati di Kyiv avrebbe sparato a uomini disarmati per poi «lasciare i corpi sul posto».

Il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino ha negato che le forze di Kyiv abbiano sparato su inermi prigionieri di guerra: i soldati ucraini si sarebbero difesi dai russi, che avevano finto la resa. Almeno uno di essi avrebbe simulato la deposizione delle armi, per poi aprire il fuoco contro gli ucraini. Questo sarebbe successo all’interno del capannone diroccato o dopo? Perché cambierebbe molto. Nel primo caso, i russi sarebbero stati giustiziati una volta portati fuori e fatti sdraiare a terra. Se invece fosse successo fuori, ovvero nel momento in cui si interrompono le riprese, la situazione cambierebbe. È girata anche un’altra versione, ovvero che fosse presente un mitragliere ucraino, con il compito di supervisionare alla cattura dei prigionieri e uccidere tutti in caso di finta resa. In ogni caso, quanto accaduto rende ancor più complicata una tregua per intavolare una trattativa.

Ukrainian machine gunners task was to kill the surrendering russian soldiers if (!) they should change their mind and attack the smaller Ukrainian squad. This is the normal trained procedure.

The last Ruzzian soldier had all his comrades killed. #POWs pic.twitter.com/AuBOBt2Ytk

— Jussi Pekka 🇺🇦 [email protected] (@JuPe_EU) November 18, 2022