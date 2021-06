Con giugno è ufficialmente iniziato il mese del Pride, che celebra i diritti e i valori di uguaglianza, diversità, inclusione e orgoglio della comunità LGBTQIA+. Dopo la pausa forzata a causa della pandemia, quest’anno tornano timidamente gli eventi in presenza. Nel nostro Paese un’occasione per tenere alta l’attenzione sul Ddl Zan. Il mondo della moda da anni segue l’Arcobaleno proponendo collezioni esclusive. E il 2021 non è da meno. Acquistando i prodotti creati per l’occasione si possono sostenere molte associazioni attive nella difesa dei diritti della comunità gay, bisessuale, queer e transgender.

La capsule collection Puma presentata da Cara Delevingne

Puma e la brand ambassador e attivista LGBT+ Cara Delevingne presentano una capsule collection dedicata alla celebrazione del Pride Month 2021. La Forever Free Pride Collection di quest’anno include T-shirt e felpe unisex, bodysuit, leggings oltre a una selezione di accessori. Il 20 per cento del ricavato dalle vendite, con una donazione massima di 500 mila dollari, andrà alla Cara Delevingne Foundation, un progetto del Giving Back Fund, e sarà utilizzato per sostenere le charities LGBT+ in tutto il mondo.

Fossil tinge il tempo coi colori dell’arcobaleno

Il famoso brand di orologi Fossil lancia una collezione variopinta come gli stendardi LGBTQ+, che sosterrà, con una donazione minima di 25 mila dollari, The Trevor Project, l’organizzazione più grande al mondo che si occupa di offrire sostegno in situazioni difficili e servizi di prevenzione al suicidio per giovani lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e altre realtà.

Versace & Lady Gaga per un’asta benefica



Donatella Versace, in collaborazione con Lady Gaga, mette all’asta una replica dell’iconica giacca da moto Born This Way della cantante, i cui i proventi saranno destinati alla Born This Way Foundation di Gaga. Versace, oltre all’asta, per celebrare il Pride Month e per raccogliere fondi per l’organizzazione benefica della cantante e amica, lancia una t-shirt unisex, in limited edition, e un berretto “Born This Way”.

Hunter dà un calcio ai pregiudizi

Hunter, brand famoso per stivali in gomma, è orgoglioso sostenitore della comunità LGBTIQ+ attraverso il suo partner di beneficenza globale OutRight Action International, a cui destinerà parte dei ricavati donando 5 dollari per ogni singolo prodotto venduto sul proprio e-commerce, dal 25 al 27 giugno. Tutte le donazioni sosterranno il Covid-19 LGBTIQ+ Relief and Recovery Fund di OutRight Action International come parte della campagna annuale #PrideWithAPurpose.

The North Face punta sulla passione per l’outdoor

The North Face supporta la comunità LGBT+ che ama esplorare, che ama lo sport e va alla scoperta del mondo celebrando tutti coloro che condividono la passione per l’aria aperta con una serie di iniziative. Per ogni prodotto della capsule venduto, 1 euro verrà devoluto a gruppi impegnati a promuovere l’inclusione attraverso la passione per lo sport e per l’outdoor: in Italia il brand ha scelto GAYCS – che coordina le attività sul territorio nazionale per il settore LGBT+.

Con Reebok si balla nella House of Ninja

Reebok presenta il video della campagna per il Pride Month 2021 “Fierceness Isn’t Born. It’s Made” all’interno della ballroom House of Ninja, fondata da Willi Ninja negli Anni 80 a New York. Nel video Archie Burnett, Javier Madrid, Aisha Murray ed Elizabeth Rivera di House of Ninja indossano la nuova collezione All Types of Love creata dalla community LGBT+ Colorful Soles di dipendenti Reebok. Inoltre, Reebok ha fatto una donazione a favore del Sylvia Rivera Law Project, organizzazione che promuove la libertà di esprimere il proprio orientamento sessuale e identità di genere.

Boss lancia la campagna con Tommy Dorfman e Peter Zurkuhlen

Boss lancia una capsule collection rainbow a sostegno di ILGA – International Lesbian and Gay Association – associazione internazionale che riunisce oltre 1.700 organizzazioni in più di 160 Paesi. La collezione riprende gli slogan e i colori della bandiera del Pride e li rielabora su capi essenziali e unisex, come T-shirt e felpe. La campagna vede come protagonisti Tommy Dorfman, attore, scrittore, regista, fotografo e attivista, e il marito Peter Zurkuhlen, Chief of Staff di Get Help e membro del consiglio di Start Out, associazione a sostegno di imprenditori LGBTQIA+.

Ralph Lauren a fianco della Stonewall Community Foundation

La capsule collection Pride di Ralph Lauren comprende occhiali da sole, una maglietta grafica, una felpa, un maglione, un marsupio, un cappellino da baseball, calzini, borraccia e profumo. Tutta la collezione gender-neutral andrà a beneficio della Stonewall Community Foundation a cui sarà devoluto il 100% del ricavato di ogni polo della capsule venduta.

Calvin Klein a supporto delle vittime del Pulse a Orlando

In occasione del Mese dell’Orgoglio 2021, Calvin Klein lancia la sua collezione speciale #ProudInMyCalvins che oltre a intimo, abbigliamento, costumi da bagno e accessori include anche i sospensori. E annuncia una collaborazione di due anni con Trevor Project, l’organizzazione più grande al mondo per la prevenzione dei suicidi tra i giovani della comunità LGBT+. Il brand sostiene inoltre il lavoro dell’ILGA e ha anche stanziato dei fondi per la Transgender Legal Defense e l’Education Fund, continuando a sostenere il National Pulse Memorial & Museum (onePULSE Foundation), un’organizzazione no-profit fondata dal proprietario del locale Pulse dopo la sparatoria di Orlando, Florida, del 2016.

New Balance si dà all’arte: dalle scarpe al cinema

Sono due le iniziative di New Balance, intitolate “Everybody’s Welcome”, in celebrazione del Pride 2021: una capsule collection di calzature e abbigliamento con le opere d’arte della visual artist queer di Hong Kong, Zoie Lam, dal design originale, emblema di felicità e ottimismo e un cortometraggio che racconta la storia dei Front Runners New York Pride Run, diretto da Rose Bush, direttore della fotografia del film vincitore dell’Oscar Colette e prodotto da Vacationland, che narra la storia di Urie Dvorozniak, un disoccupato e non binario laureato di New York.

Converse spinge i giovani LGBT+ a esprimere il proprio potenziale su TikTok e Twitch

Converse lancia la collezione arcobaleno realizzata in collaborazione con un gruppo di creativi della comunità LGBT+. Il mitico modello Chuck è declinato in 5 varianti, caratterizzate da motivi rainbow. Dalla prima collezione Pride nel 2015, Converse ha donato più di 1,3 milioni di dollari a sostegno di organizzazioni LGBT+. Quest’anno grazie alla partnership con l’It Gets Better Project sosterrà iniziative di storytelling ed educazione su TikTok e Twitch per consentire ai giovani della comunità di esprimere il loro potenziale e amplificare la loro voce. Ulteriori sovvenzioni saranno devolute a favore di enti e programmi a supporto delle persone LGBT+ tra cui Ali Forney Center, BAGLY e OUT MetroWest.

Absolut invita a un brindisi contro le barriere

Non solo fashion. Anche la vodka Absolut presenta la nuova limited edition Absolut Rainbow 2021, il cui obiettivo è celebrare i 40 anni del brand a supporto della comunità LGBTQ+. La convinzione è che un mondo colorato, senza alcun tipo di barriere sia qualcosa per cui vale la pena lottare. L’omaggio è a Gilbert Baker, l’artista americano e attivista per i diritti LGBTQ+ noto per aver ideato, nel 1978, la bandiera arcobaleno, diventata negli anni simbolo di inclusione, pace e amore.