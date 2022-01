Prezzo calmierato per le mascherine Ffp2, in farmacia saranno vendute a 75 centesimi

La struttura commissariale guidata da generale Francesco Figliuolo e le associazioni di categoria (FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite) hanno raggiunto l’accordo per la vendita in farmacia delle mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una. L’accordo sarà siglato a breve e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.

Mascherina Ffp2, più efficaci di quelle chirurgiche

L’accordo è stato raggiunto d’intesa con il Ministero della Salute e l’Ordine dei Farmacisti. Se indossate correttamente, le mascherine di tipo Ffp2 risultano più efficaci rispetto a quelle chirurgiche, anche contro la variante Omicron. Hanno infatti un alto potere filtrante: non consentono la trasmissione di microrganismi (sia virus che batteri) alle persone che si trovano nei pressi di chi le indossa, proteggendo al tempo stesso chi le ha sul volto dal rischio di essere infettato.

Mascherina Ffp2, quando sono obbligatorie

In base al Decreto Festività, le mascherine Ffp2 sono obbligatorie «per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati». Non solo in cinema e teatri, però, ma anche per «gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso e all’aperto è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2». Stadi e palazzetti dello sport, tra l’altro, hanno visto ridurre la loro capienza rispettivamente al 50 e 35 per cento. Le mascherine Ffp2 sono inoltre obbligatori sui mezzi di trasporto pubblici locali oppure a lunga percorrenza.

Mascherina Ffp2, vanno indossate durante l’autosorveglianza

C’è un’altra situazione, infine, in cui va indossata la mascherina Ffp2. In base alle nuove regole per la quarantena in caso di contatto stretto con un positivo, chi ha già ricevuto dose di richiamo del vaccino (cioè la seconda dose per Johnson & Johnson o la terza per tutti gli altri), oppure la seconda da meno di quattro mesi, non è più tenuto all’isolamento ma a cinque giorni di autosorveglianza: durante questo periodo (e più in generale nei 10 giorni successivi al contatto) si può muovere liberamente, a patto di indossare appunto la Ffp2.