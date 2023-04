Previsioni traffico ponte 1 maggio 2023, bollino rosso: quando partire per evitare code

In vista del ponte del primo maggio sono previsti rallentamenti e code sulle principali autostrade italiane e secondo le previsioni del traffico si prospetta una situazione critica lunedì pomeriggio.

La comunicazione della Polizia di Stato

Il sito della Polizia di Stato spiega la situazione critica, al livello di traffico, in questi giorni a causa della festività del primo maggio. In un comunicato, la Polizia ha dichiarato: «I maggiori flussi di traffico da bollino rosso sono attesi già per il pomeriggio di oggi, venerdì 28 aprile, a cui si aggiungono previsioni di pari intensità anche per la mattinata di sabato 29 aprile, mentre le proiezioni indicano che per il pomeriggio di lunedì primo maggio è atteso molto traffico di rientro verso le maggiori città, anche in questo caso da bollino rosso. Si prevede inoltre che la fine del rientro possa interessare anche la mattinata di martedì 2 maggio. Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22».

Le previsioni traffico per venerdì, sabato e lunedì 1 maggio

Da questa mattina è stato registrato traffico pesante sulle principali strade italiane. Stando a quello che riporta il sito di Autostrade per l’Italia ci sono code e rallentamenti sull’Autostrada A1, ma anche sulla Milano – Brescia tra Pero e Cormano, sull’A14 tra Grottammare e Pedaso e all’altezza di Bologna, verso la direzione sud. Invece nella giornata di domani, sabato 29 aprile, sarà un rollercoaster di traffico: mattino con traffico intenso e da bollino rosso sulle principali autostrade italiane, l’A1 e la A14; pomeriggio più tranquillo perché i villeggianti saranno già arrivati a destinazione. Per lunedì primo maggio è atteso traffico intenso nella mattinata a causa degli spostamenti giornalieri, sulle strade che conducono verso località di mare o montagna, aree di campagna e laghi, ed anche verso città d’arte, città medievali e piccoli borghi. Lunedì segnerà anche il rientro di tutti i viaggiatori. Quindi traffico elevato su strade, autostrade e in prossimità di uscite e caselli. La mattina, il tardo pomeriggio e la serata del 1° maggio sono da considerarsi da bollino rosso.