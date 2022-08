Previsioni traffico autostradale weekend Ferragosto: i giorni da bollino rosso

Previsioni per il traffico di Ferragosto con giornate da bollino nero. I giorni da bollino rosso per l’Anas partono dal mattino del 12 agosto fino al pomeriggio. A seguire, la giornata del 13 agosto segnala il bollino nero. Per la vigilia di Ferragosto, 14 agosto, le previsioni dell’Anas parlano di un doppio bollino rosso. Il giorno dopo, il traffico sarà intenso, sia al mattino che al pomeriggio. Dopo il 15 agosto, la situazione tornerà stabile nei giorni 16-17-18. Venerdì 19 torna il bollino rosso, ma solo a partire dal pomeriggio. Bollino rosso, invece, per sabato 20 e per domenica 21, primi giorni disponibili del controesodo. Lunedì 22 agosto il traffico riprenderà a scorrere lentamente, con una mattinata più intensa. Il traffico tornerà ordinario nei giorni 23-24-25 agosto. Il bollino rosso per le previsioni sul traffico tornerà dopo il weekend di Ferragosto, nel weekend successivo tra il 26 e il 28 agosto, indicato come secondo controesodo. Il traffico intenso tornerà il 31 agosto e poi nella giornata del 3 settembre.

Previsioni traffico Ferragosto: i giorni da bollino rosso

Le previsioni sul traffico nel weekend di Ferragosto partono già dal 12 agosto, con il bollino rosso. Disposto lo stop per i mezzi pesanti dalle 16 alle 22. Al mattino ci saranno le prime avvisaglie, ma il bollino rosso parte ufficialmente dal primo pomeriggio. Le zone di interesse sono: Gran San Bernardo (in entrata e in uscita), l’A4 nel tratto Padova–Trieste e in uscita dalle grandi città, oltre all’A1, nel punto Milano Sud fino a Campegine. Il 13 agosto è la giornata da bollino nero. I mezzi pesanti non possono circolare dalle 8 alle 16. Le zone più a rischio per il traffico sono: A22 Brennero (per entrambe le direzioni), A10 Genova-Ventimiglia, A15 Parma-La Spezia, A4 Venezia-Trieste, A16 Napoli-Canosa e A12 Roma-Civitavecchia.

Per il 14 agosto da bollino rosso, chiuso l’accesso ai mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Le zone a intenso traffico sono sull’A11 Firenze-Mare e Caserta-Salerno. Per i giorni successivi, il traffico sarà intenso nel weekend 26-28 agosto.

Gli avvisi di Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia ha indicato dei punti critici per le previsioni del traffico nei prossimi giorni. Quali sono?

Bologna, coda al Km 0.8 in entrambe le direzioni . All’uscita Bologna casalecchio, ci sarà traffico intenso il 21 agosto, dalle ore 17 alle ore 20.

. All’uscita Bologna casalecchio, ci sarà traffico intenso il 21 agosto, dalle ore 17 alle ore 20. Terre di Canossa – Campegine. Qui ci sono tre diversi avvisi, tutti per la direzione Napoli. Il primo è dalle 21 del 26 agosto alle 6 del giorno successivo, per via di lavori. Il secondo è dalle 21 del 29 agosto alle 6 del giorno successivo. Infine, il terzo va dalle 21 del primo settembre alle 6 del giorno successivo.

Per le stime del traffico, è importante monitorare in tempo reale anche la stima di Autostrade per l’Italia, oppure dell’Anas.