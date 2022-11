Previsioni meteo weekend, al Sud rischio alluvioni

Previsioni meteo per il weekend 26-27 novembre 2022: il Sud è a rischio alluvioni per la Protezione civile. Puglia, Calabria e Campania sono le Regioni più in allerta. Aumenterà anche la neve sugli Appennini, che arriverà anche alle quote più basse. Le correnti instabili provenienti dal Nord Europa potrebbero causare perturbazioni nella zona tirrenica.

Previsioni meteo nel weekend 26-27 novembre: allarme alluvione al Sud

In serata, anche la Sicilia potrebbe ritrovarsi soggetta a piogge forti, il che significa un rallentamento delle comunicazioni via mare in caso di forte maltempo e collegamenti interrotti. La situazione dovrebbe essere più stabile al Nord, ma si deve fare molta attenzione alle gelate, ovvero a un calo brusco delle temperature. Il giorno più difficile secondo le previsioni meteo sarà il 27 novembre, con il fenomeno noto come alluvioni lampo.

Si tratta di tempeste che si possono verificare in un brevissimo lasso di tempo con tuoni e fulmini. Il problema è che piovono oltre 150 mm di acqua e questo impedisce al terreno di assorbirla. Di conseguenza, si potrebbero ripresentare scene come quelle che abbiamo visto nelle scorse settimane, dove le strade si sono trasformate in fiumi di fango. Al Centro, invece, la situazione dovrebbe migliorare ed essere più stabile.

Come prepararsi secondo la Protezione civile

La Protezione civile ha messo da tempo a disposizione una pagina online con tutti i consigli da applicare in caso di alluvione. La pagina si chiama protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-alluvione. È importante allontanarsi dai piani più bassi dove possibile e non uscire da un’auto se ci si ritrova al suo interno.

È bene anche evitare l’utilizzo del cellulare se non per chiedere aiuto. Questo libera le linee e consente ai soccorsi di intervenire dove serve davvero. Dopo l’alluvione, è bene non passare per le zone che sono state colpite e cercare di capire se le strutture fognarie o i pozzi sono danneggiati.