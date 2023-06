Previsioni meteo, dal weekend arriva il grande caldo: sole e afa in tutta Italia

L’estate sta ufficialmente per arrivare. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha nuovamente flagellato diverse aree del nostro Paese (causando importanti disagi nella Capitale) i metereologi prevedono l’arrivo sul nostro Paese di un’area di alta pressione che porterà con sé molto presto il sole e alte temperature un po’ dappertutto.

Previsioni meteo: dal weekend del 16 giugno in arrivo il sole su tutta l’Italia

Come riportato da IlMeteo.it, l’arrivo sulla Penisola dell’Anticiclone Scipione, proveniente dall’Africa, spazzerà via le nubi che ci hanno tormentato in questi giorni. Il sole splenderà così su praticamente tutta Italia a partire da questo sabato, 17 giugno, con particolare riferimento al Centro-Sud Italia. L’area di alta pressione, inoltre, si estenderà anche nel corso di quasi tutta la prossima settimana.

Temperature in aumento: torna l’afa

In base alle previsioni degli esperti, questo sarà il primo vero weekend del 2023 in cui su tutto il territorio nazionale si boccheggerà. Il bel tempo porterà infatti già da sabato un deciso aumento delle temperature al Centro-Nord, dove si registreranno picchi di 28° gradi (localmente, soprattutto nei fondovalle alpini e nella Valle Padana, non è da escludere che la temperatura sarà ancor più alta). Sembra inoltre sia molto probabile un innalzamento ancor più accentuato delle temperature al Nord-Ovest, soprattutto in Liguria: pare infatti che in queste zone si potranno raggiungere tranquillamente i 31-32°.

Ancor più calda sarà la giornata di domenica 18 giugno. In quest’occasione il sole splenderà su tutta la Penisola e le temperature saliranno ulteriormente, ovunque. Si parla in questo caso di picchi di 31-31° gradi quasi ovunque.

Particolare attenzione andrebbe inoltre posta sulla prossima settimana, quella che va dal 19 giugno. Scipione farà infatti alzare ulteriormente la colonnina di mercurio e, in questo contesto, il caldo diventerà particolarmente afoso. Sarà questa dunque la prima vera ondata di caldo africano della stagione estiva: secondo gli esperti, anche a causa degli effetti di El Niño, quella imminente potrebbe essere una delle estati più calde di sempre.