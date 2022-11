Previsioni meteo, nel weekend ciclone in arrivo: piogge per tutta la settimana

Le previsioni meteo per questo weekend e per le prossime settimane non sembrano affatto positive. A spiegare il tutto ci ha pensato il meteorologo Mattia Gussoni, attraverso un’intervista rilasciata al sito IlMeteo.it. Gli italiani possono dire definitivamente addio all’estate e alle temperature elevate.

Le previsioni meteo secondo Mattia Gussoni

Nel corso della sua intervista, il meteorologo Gussoni ha spiegato cosa devono aspettarsi gli italiani nei prossimi giorni. In merito alle temperature fuori dalla norma, l’esperto ha dichiarato: «In tanti amano l’Estate, tuttavia quest’anno ha un pochino esagerato portando temperature record e siccità estrema: c’è profonda preoccupazione per lo stato dei ghiacciai italiani e sbalordimento a causa degli incredibili record termici del 2022. Per questo, la luce in fondo al tunnel rovente dell’Estate 2022 sembra quasi una liberazione; arriva l’Autunno, ed entra in scena in un modo altrettanto curioso: l’anticiclone africano, che ha dominato l’Italia da maggio, verrà sconfitto, demolito, da una piccola perturbazione in arrivo dall’Albania».

A causa di questa perturbazione proveniente dall’Albania, il weekend sarà piovoso: «In linea generale il weekend sarà perturbato ma non subito e non ovunque: il Sabato sarà compromesso dal pomeriggio, al Sud e medio Adriatico, mentre la Domenica vedrà un peggioramento più diffuso: sono attesi fenomeni, a tratti anche temporaleschi e con insolite grandinate per il periodo, sempre al Sud, ma anche in Sardegna, Emilia Romagna e regione centrali, meno coinvolta invece la Toscana. Andrà decidamente meglio sul resto del Nord».

L’arrivo del vero autunno

Secondo Gussoni e le previsioni meteo, siamo sempre più vicini all’arrivo del vero autunno: «Nelle prossime ore, gradualmente, poi in modo ancora più evidente con la nuova settimana: da Lunedì la goccia fredda del weekend si spingerà verso la Francia e, come una chiave magica, aprirà la Porta Atlantica: in pratica con il suo moto anomalo retrogrado, cioè da Sud-Est verso Nord-Ovest, scombussolerà le dinamiche europee sconfiggendo il persistente anticiclone africano».

Insomma, è tempo di abbandonare definitivamente l’autunno e aspettarsi delle prossime settimane di pioggia e freddo.