Previsioni meteo weekend 10-11 giugno: temperature in aumento con l’anticiclone

Le previsioni meteo del weekend del 10 e 11 giugno promettono l’arrivo dell‘anticiclone ma anche precipitazioni sparse, soprattutto al Nord e sui rilievi. Temperature in aumento per il primo caldo, anche se temporaneo.

Previsioni meteo weekend 10-11 giugno

Secondo gli esperti meteorologi, la situazione atmosferica in Italia per questo weekend tenderebbe a migliorare. Le previsioni meteo dicono che arriverà l’alta pressione ma chi ama l’estate e il caldo resterà in breve deluso: dopo questi due giorni di moderato caldo, tornerà una forte instabilità. Andrea Garbinato, meterologo di Meteo.it ha spiegato: «La presenza del potente ciclone Oscar al largo del Portogallo favorirà la temporanea risalita, sul bacino del Mediterraneo e quindi anche sull’Italia, dell’anticiclone africano, il grande assente di questi giorni».

L’anticiclone toccherà le zone del Sud Italia, con picchi di 31 o 32 gradi in Sicilia e Puglia, e poi si estenderà su tutta la penisola. Attesa quindi al Sud e al Centro la prima ondata di caldo africano con condizioni di sole e alta pressione. La giornata più calda di tutte sarà domenica 11 giugno e al Sud e sulle Isole si potranno raggiungere anche i 33-34 gradi di temperatura. In Pianura Padana e in Toscana, la temperatura non supererà i 29 o 30 gradi.

Attese nuove precipitazioni

La giornata di sabato 10 giugno, soprattutto al Nord, sarà invece caratterizzata da una certa nuvolosità. Le Isole maggiori e la fascia tirrenica sono quelle che saranno maggiormente interessate, ma il meteo non dovrebbe arrecare troppo disturbo a chi andrà in spiaggia. L’instabilità diventerà più intensa sabato pomeriggio, soprattutto nelle zone montuose, con temporali sulle Alpi e le Prealpi soprattutto occidentali e lungo l’Appennino centro meridionale. I fenomeni non dovrebbero arrivare in Val Padana, anche se localmente un po’ di nuvolosità potrebbe esserci. Non si esclude che questa instabilità possa estendersi anche alle zone costiere o pianeggianti di Toscana, Marche, Lazio e Umbria.