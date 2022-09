Previsioni meteo sabato 24 settembre: allerta gialla in sette regioni

Le previsioni meteo per il 24 settembre non sono rassicuranti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per sette regioni. Ecco cosa rischiano e a cosa bisogna prestare attenzione.

Previsioni meteo sabato 24 settembre: le regioni in allerta gialla

Le regioni in allerta gialla secondo le previsioni meteo di sabato 24 settembre sono 7. Per alcune regioni l’allerta gialla è da intendersi su tutto il territorio mentre per altre il pericolo è solo parziale. In Emilia-Romagna, Toscana e Umbria l’allerta meteo è da intendersi per l’intero territorio, mentre quest’allarme è parziale per Piemonte, Liguria, Marche e Veneto. Per quanto riguarda le precipitazioni, queste saranno sparse e diffuse su Toscana, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria e Marche.

Le temperature minime al Centro-Nord saranno in sensibile aumento mentre le massime diminuiranno sulla Toscana e nel Nord Italia. In aumento le temperature massime anche in Sardegna e in alcuni settori adriatici centro meridionali. Molto forti i venti in Sicilia occidentale, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Marche, addirittura è possibile aspettarsi raffiche di burrasca nelle località menzionate. Infine, molto mossi i mari, in particolar modo il Mar di Sardegna, il Mar Ligure e l’Adriatico settentrionale.

La previsione del Dipartimento di Protezione Civile

Il Dipartimento di Protezione Civile ha spiegato sul suo sito ufficiale perché le previsioni meteo per sabato 24 settembre sono da allerta gialla. Sul portale ufficiale infatti si legge: «Una profonda saccatura con minimo sulla penisola iberica determina l’instaurarsi sull’Italia di intense correnti umide sud-occidentali in quota, che saranno causa di spiccata instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità, ad iniziare dalle Regioni settentrionali e in rapida estensione a parte di quelle centrali».

Secondo la Protezione Civile poi, nelle località a rischio possono esserci anche forti grandinate locali, frequente attività elettrica e molte raffiche di vento. Per questa ragione, i cittadini sono invitati alla cautela, eventualmente sospendendo le attività previste per la giornata.