Le previsioni meteo di Giuliacci sul ponte del primo maggio: pioggia su tutta Italia

Il colonnello Mario Giuliacci ha annunciato che per il ponte del primo maggio 2023 le previsioni meteo non sono delle migliori: pioggia in tutta Italia. Le regioni più colpite saranno Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto.

Previsioni meteo per il ponte del primo maggio 2023

«Dopo giorni di bel tempo, il ponte del 1 maggio dal punto di vista del meteo sarà compromesso, con l’arrivo di pioggia e neve tra i 1800 e i 2000 metri», ha spiegato il direttore operativo di meteogiuliacci.it a Fanpage. In occasione della Festa dei Lavoratori, quindi, molti italiani dovranno rinunciare alle gite fuori porta tipiche del periodo. «Nei prossimi giorni, fino al weekend, sulla Penisola ci sarà l’alta pressione grazie al passaggio dell’anticiclone africano con la sua aria calda che non ha origine dal Sahara ma dall’area atlantica sub-tropicale», ha aggiunto sul meteo dei prossimi giorni prima del ponte.

Da oggi fino al 29 aprile, quindi, l’Italia sarà riguardata da bel tempo e sole e la situazione peggiorerà proprio nel weekend: «Già dalla serata arriverà il maltempo su Piemonte e Lombardia, perché si avvicinerà una perturbazione dalla Francia. Sul resto dell’Italia ci sarà bel tempo. Ma quella stessa perturbazione si allargherà domenica 30 aprile portando pioggia ovunque, con temporali su Lazio, Campania, Sicilia e Liguria e deboli nevicate sule Alpi tra i 1800 e 2000 metri».

Le regioni dove pioverà di più

Andando più nello specifico delle previsioni meteo, il colonnello ha aggiunto: «Potrebbero esserci locali nubifragi su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto. Temporali sono previsti in particolare sulle regioni tirreniche. E così sarà almeno fino a giovedì 4 maggio». Oltre alle diverse perturbazioni, le temperature caleranno di 4 o 5 gradi. Prima di sabato, invece, ci sarà un aumento delle temperature: «Addirittura, entro il 29 maggio il termometro potrebbe arrivare a segnare fino a 30 gradi su Sardegna e Sicilia e fino a 25 gradi sul resto dell’Italia».