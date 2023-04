Meteo ponte 25 aprile: sole e acquazzoni improvvisi, poi arrivano le alte temperature

Le previsioni meteo per il ponte del 25 aprile non sono del tutto rosee con sole e pioggia che si alterneranno. A parlare delle previsioni per i prossimi giorni è stato l’esperto Antonio Sanò, intervistato da IlMeteo.it.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni e il ponte del 25 aprile

Antonio Sanò, metereologo, ha parlato a IlMeteo.it delle previsioni per i prossimi giorni, soffermandosi in particolare sul ponte del 25 aprile, momento clou per le vacanze di circa 12 milioni di italiani. A questo riguardo ha detto: «La giornata di domani vedrà il sole protagonista da Nord a Sud con massime fino a 24°C e clima piacevole. Vivremo un Sabato italiano perfetto con la prima tintarella al mare o, per i più audaci, l’ultima sciata sulle piste ancora aperte. Avvicinandoci al Ponte scorgeremo un fiume: un fiume di aria umida che piloterà una debole perturbazione nella giornata di Domenica 23 verso il Nord Italia; specie dal pomeriggio sono attesi scrosci di pioggia dalla Lombardia verso il Triveneto con il ritorno di qualche fiocco bianco sulle Alpi oltre i 1600 metri». Sul ponte vero e proprio ha detto: «Tra il 24 ed il 25 Aprile risentiremo in parte della perturbazione arrivata domenica al Nord, con frequenti acquazzoni Lunedì, in rapido spostamento dal Nord-Est verso la Toscana, il resto del Centro ed il sud peninsulare; sulle Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia, si starà bene. Infine, Martedì, per la Festa della Liberazione, ci libereremo anche di quest’ultima perturbazione di Aprile, con la prepotente rimonta dell’Anticiclone Africano, la prima del 2023 di stampo quasi estivo: nel prosieguo della settimana non sono infatti escluse temperature prossime ai 30°C, specie in Sardegna».

Il bilancio sul meteo primaverile

Antonio Sanò ha anche tirato le somme sul meteo primaverile di questi giorni. Infatti ha dichiarato: «In sintesi su 4 giorni di ‘weekend lungo’ o Ponte della Liberazione avremo 2 giorni soleggiati e 2 giorni un po’ incerti, ma prevarrà la voglia di uscire a gustare le bellezze italiane, sia naturali che culturali, in un contesto come detto pienamente primaverile: ‘pioggia di primavera non è cattivo tempo’».