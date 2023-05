Previsioni meteo ponte del 2 giugno, possibili temporali e grandine: le zone più esposte

Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno non sembrano essere clementi. Infatti, sembra proprio che ci saranno possibili temporali e grandine su diverse zone del territorio italiano e tali condizioni causeranno disagi a tutti coloro che avevano deciso di trascorrere le vacanze in Italia.

Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno

Il meteo nella giornata del 2 giugno si presenterà con le regioni meridionali che risentiranno dell’allontanamento del vortice africano alle basse latitudini ma in generale l’instabilità che si verificherà sarà prevalentemente di tipo convettivo e si manifesterà nelle ore centrali della giornata. Le zone più a rischio saranno quelle interne appenniniche centro meridionali, la dorsale meridionale e insulare. Inoltre alcuni temporali potranno svilupparsi sui settori alpini e prealpini. Invece il sole si presenterà per pianure e litorali con il rischio solo al Sud che qualche fenomeno possa movimentare fino alla costa. Nella giornata di sabato la situazione potrebbe stravolgersi a causa di infiltrazioni più fresche da est, relative alla famosa saccatura scandinava di cui sopra. In questa giornata sono previsti temporali sparsi, anche forti già dalla mattina sulle regioni settentrionali e poi nel pomeriggio diffusi anche al Centro e al Sud, sulle zone interne ma con radici fino al litorale tirrenico. Anche nella notte forti temporali si potrebbero presentare dal Nord. Domenica l’instabilità più diffusa verrà segnalata sulle regioni centro settentrionali con rovesci e temporali sin dal mattino al Nord, ma sicuramente più estesi e intensi nelle ore centrali. Passando al Sud ci sarà un leggero aumento della pressione atmosferica i fenomeni potrebbero essere più contenuti e manifestarsi alle sole zone montuose.

Quali saranno le temperature in questi giorni?

Le previsioni meteo per il 2 giugno per quanto riguarda le temperature sembrano essere nella media. Infatti, per tutte e tre le giornate il contesto termico sarà caldo ma senza eccessi. Le temperature massime toccheranno anche i 30°C ma mediamente dovrebbero tenersi al di sotto dei 28°C. La ventilazione sarà generalmente debole salvo le pericolose raffiche di vento sempre possibili nelle zone colpite dai fenomeni temporaleschi.