Previsioni meteo, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

Pasqua e Pasquetta sono ormai alle porte e le previsioni meteo parlano di tempo instabile con probabili piogge soprattutto al Nord della Penisola.

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

Secondo le prime proiezioni dei modelli previsionali, la situazione climatica in prossimità della Pasqua potrebbe infatti essere caratterizzata da correnti fredde provenienti da Nord Europa che potrebbero provocare tempo instabile prima a Nord e poi a Sud. Già dalla settimana precedente, le correnti di aria fredda potrebbero affacciarsi a Nord della penisola spostandosi poi nelle aree del Medio Adriatico e del Sud Italia.

Non ci sono buone notizie, quindi, per chi aveva pensato ad una gita fuori porta. La tendenza generale, infatti, per Pasqua e Pasquetta conferma un tempo estremamente variabile che vedrà temperature sopra la media alternarsi a correnti di aria fredda provocando anche fenomeni piovosi.

I meteorologi parlano di limbo climatico

L’Italia, soprattutto nel weekend dell’8 e 9 aprile, sarà investita da una variabilità tipica della primavera che comporta cambiamenti repentini del tempo. Secondo i meteorologi, il nostro Paese rischia di trovarsi in una sorta di limbo climatico dove valori termici sopra media, con giornate soleggiate e i primi caldi di stagione, lasceranno il posto ad eventi meteo estremi causati da correnti diverse che si fronteggeranno. Nello specifico, l’ingresso di queste correnti fredde potrebbero portare ad improvvisi temporali spesso accompagnati da grandine, in particolare durante le ore pomeridiane.

Questi fenomeni potrebbero interessare, per la giornata di Pasqua, soprattutto le regioni centro-settentrionali. Discorso non molto diverso per Pasquetta quando, dopo una mattinata con tempo prevalentemente soleggiato, potremmo assistere ad un repentino cambiamento del tempo con lo scoppio improvviso di rovesci temporaleschi ed in casi isolati di grandine. Anche questa volta le Regioni maggiormente interessate saranno quelle del Nord e, i settori montuosi e localmente anche le pianure vicine.