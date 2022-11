Previsioni meteo, torna il caldo: è la prima Novembrata della storia

Le previsioni meteo annunciano la prima novembrata della Storia. Infatti, in passato si parlava di ottembrata quando c’erano dei giorni di bel tempo e con un lieve tepore anche in ottobre. Con il clima impazzito per via dei cambiamenti in atto, questo termine è stato spostato a novembre. Per questo, oggi si parla di novembrata per indicare il tempo dei prossimi giorni. Infatti, tra il 7 e l’8 novembre, le temperature saranno di: 4-5 gradi al Nord, fino a 7 gradi al Centro e non più di 13 gradi al Sud.

Previsioni meteo: arriva per la prima volta la Novembrata

Da mercoledì 9 novembre il meteo continuerà a cambiare. Infatti, al Sud si potrà arrivare anche a 25 gradi. Questo vale solo al mattino, poi si scende di nuovo a 12-13 gradi durante la notte. Così le temperature risultano aumentate di almeno 4-5 gradi rispetto alla media del periodo. Nel weekend, invece, le temperature torneranno più basse, soprattutto al Nord, per via dei venti che arriveranno dalla Russia.

In occasione della Conferenza Onu sul Clima con la Cop27, ci si è resi conto che negli ultimi 8 anni sono stati i più caldi mai registrati. «Il nostro pianeta manda un segnale di sofferenza» aveva detto Antonio Gutierrez in quell’occasione.

Arriva il caldo con la Novembrata

Un campo anticiclonico sub-tropicale sta avanzando in questi giorni di novembre e questo provoca automaticamente dell’aria più fresca durante la notte. Durante il giorno, invece, le temperature resteranno alte. Il caldo resterà più stabile, sempre all’insegna del caldo, a partire dal 9 novembre. Questo caldo fuori stagione dovrebbe restare fino alla seconda settimana di ottobre, quando le temperature torneranno più fredde.

Nonostante l’arrivo dell’autunno, resta l’allerta siccità. Infatti, le piogge sono state meno della metà rispetto alla media stagionale rispetto alla media del periodo. Da zona a zona, si può arrivare anche al 70% in meno.