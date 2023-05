Previsioni meteo, torna il maltempo anche nelle zone alluvionate

Un’altra perturbazione sta per colpire l’Italia, in particolare nel settore nord-ovest, per il passaggio di aria fredda sull’Europa centrale, che aumenterà l’instabilità sulle regioni settentrionali. Poche le variazioni fino all’ultimo weekend, almeno stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano diffusi dall’Agi, che parlano di tempo per lo più asciutto al mattino e instabilità in aumento nel pomeriggio, temperature miti e con valori intorno alle medie del periodo.

Maltempo: previsioni meteo oggi 24 maggio

Per la giornata di oggi mercoledì 24 maggio, al Nord dal pomeriggio si assisterà a un aumento dell’instabilità con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulla Pianura Padana, mentre in serata sono attesi residui fenomeni sparsi, con minor intensità sulla Liguria e settori adriatici. Al Centro, sempre nel pomeriggio, si verificheranno acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri. In serata resteranno residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, con ampie e generali schiarite nella notte. Al Sud e nelle Isole tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Sono previsti, nelle ore pomeridiane, acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste del versante tirrenico. Le temperature minime saranno in generale aumento, salvo una lieve flessione sulle isole maggiori, massime stabili o in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna e in aumento al sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per giovedì 25 maggio

Passando alla giornata di domani, al Nord sono previsti al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-ovest e qualche pioggia tra Lombardia ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio è prevista instabilità in aumento su Alpi ed Appennini con fenomeni in sconfinamento sulle zone di pianura, asciutto tra Veneto e Friuli. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro, il tempo sarà stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel pomeriggio l’instabilità sarà in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri adriatici. In serata tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. Anche al Sud e sulle Isole, è previsto tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità irregolare sulla Sicilia. La situazione cambia nel pomeriggio quando ci saranno acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche in Sardegna. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità alta in transito. Temperature minime stabili o in generale rialzo, massime stabili o in calo, salvo un lieve aumento lungo le regioni tirreniche del centro-nord.