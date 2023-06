Previsioni meteo, doppio ciclone: torna il maltempo con temporali e calo termico

Dopo l’anticipo di estate dei giorni scorsi con alte temperature registrate su gran parte dello Stivale, sembra che il maltempo sia destinato a tornare nelle prossime ore. Ad anticiparlo è IlMeteo.it, che ha di recente confermato che sarà necessario, per molti, tornare a tirare fuori l’ombrello.

Doppio ciclone in arrivo sull’Italia: tornano i temporali

Saranno due i cicloni che interesseranno il nostro Paese nei prossimi giorni: prima arriverà il quello cieco, poi il ciclone Oscar. Proprio in queste ore, infatti, un’area di bassa pressione proveniente dalla Repubblica Ceca sta portando precipitazioni in gran parte del Nord Italia, specie al Nord-ovest (soprattutto in Liguria, Lombardia, Piemonte ma anche in Toscana) i temporali che si stanno registrando per ora in queste aree, ad ogni modo, sono destinati molto presto a spostarsi verso il Centro Italia. A partire da domani, giovedì 14 giugno, sarà invece il ciclone Oscar a portare umidità e forti piogge prima in Sardegna e successivamente nelle regioni del Sud. Nord e Sud, insomma, come anticipato dall’esperto Lorenzo Tedici, saranno vittime di una sorta di “doppio attacco”. In questo contesto non sono purtroppo da escludere, oltre a violente piogge, anche le scariche di grandine e i forti venti.

Previsto un calo delle temperature

L’area di bassa pressione che interesserà l’Italia nelle prossime ore porterà inoltre la colonnina di mercurio a scendere. Gli acquazzoni del Centro-Nord causeranno una diminuzione delle temperature anche di 6-8°: se nei giorni scorsi si era arrivati persino a 30-31° in certe zone, ora si ritornerà pienamente nelle medie stagionali, intorno ai 22-23° durante il giorno.

Dopo il passaggio del ciclone Oscar, previsto per mercoledì e giovedì, la situazione dovrebbe rientrare nella giornata di venerdì, con piogge residue concentrate sul basso Tirreno. Molto diverse, al contrario, le previsioni per il prossimo weekend: il solstizio d’estate riporterà il caldo anche torrido in giro per l’italia con punte di 36 o addirittura di 38° gradi in certe zone.