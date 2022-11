Previsioni meteo giovedì 10: pioggia su nord-est e centro, 27 gradi nelle isole

Sono particolari le previsioni meteo per giovedì 10 novembre. Infatti, al nord-est si attendono piogge di varia intensità mentre nelle isole torna il caldo e si registreranno probabilmente addirittura 27 gradi.

Previsioni meteo: qualche pioggia al nord

Le previsioni meteo non sono positive per coloro che abitano nel nord-est italiano. Una rapida pioggia al nord e qualche blanda precipitazione dovrebbe colpire diverse regioni settentrionali. Infatti, un rapido peggioramento delle condizioni meteo nella zona settentrionale del territorio italiano disturberà il sole delle ultime ore.

Se al mattino le piogge colpiranno specialmente regioni come Liguria e Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio le perturbazioni arriveranno al centro. Anche le zone centrali dell’Italia quindi saranno ricoperte dalle nubi, in particolare Marche e Lazio. Le nubi arriveranno fino ad alcune zone della Campania. Le temperature nella zona centro-settentrionale si attesteranno intorno ai 15 e 18 gradi secondo le ultime previsioni meteo.

Caldo anomalo che continua in specifiche zone

Se da una parte il clima si sta assestando secondo i «canoni» dell’autunno e quasi inverno, dall’altra continuano le anomalie. Le previsioni meteo affermano che la novembrata non terminerà. In particolar modo, alcune zone d’Italia raggiungeranno temperature decisamente primaverili. Infatti, nelle regioni del centro-sud si registreranno temperature anomale superiori ai 20 gradi. In alcuni casi, nelle isole maggiori, le temperature arriveranno a toccare addirittura i 27 gradi.

Si tratterebbe di un fenomeno meteorologico conosciuto anche come Estate di San Martino che si verifica spesso intorno all’11 novembre. Insomma, se da una parte ci saranno nubi e piogge, dall’altra gli italiani potrebbero addirittura pensare di andare in spiaggia a causa della bella giornata. Che dire invece del prossimo weekend? Ebbene, per questo weekend le temperature sono ancora incerte. Non dovrebbero esserci fenomeni anomali e le condizioni climatiche dovrebbero essere autunnali. Comunque, non bisogna dare nulla per scontato perché le cose potrebbero cambiare rapidamente.